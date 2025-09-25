Fortaleza tem a segunda pior defesa do Brasileirão; confira

O Fortaleza volta a campo no sábado (27), diante do Sport, pela 25ª rodada do Brasileirão. Brigando contra o rebaixamento, o Tricolor tenta reverter uma marca negativa: o time tem a segunda pior defesa da competição.

São 38 gols sofridos em 23 partidas, o que resulta em uma média de 1,65 gols sofridos por embate. O dono da pior defesa é o Juventude, que cedeu 45 tentos nos mesmos 23 jogos - cinco desses foram diante do próprio Fortaleza.

Na campanha do Tricolor, alguns resultados elásticos são responsáveis pela marca negativa. O time foi goleado pelo Botafogo por 5 a 0 em casa e, longe de seus domínios, perdeu por 5 a 0 para o Flamengo e por 4 a 1 contra o Palmeiras.

Partida entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Brasileirão (Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O ataque, que marcou 23 gols, não tem sido o suficiente para equilibrar a falta de consistência defensiva. Com isso, o Leão é o 19º colocado na Série A, com 18 pontos. O Atlético-MG, primeiro time fora do Z4, tem 25 pontos.

Embate contra o pior ataque

No sábado (27), Fortaleza e Sport farão um confronto que reunirá duas marcas negativas. Os mandantes, com a segunda pior defesa do torneio, enfrentarão o pior ataque desta edição de Série A.

Os pernambucanos marcaram apenas 16 gols em 22 jogos. A equipe é a 20ª colocada neste Campeonato Brasileiro, com 14 pontos.

Próximo jogo do Fortaleza

Após ser superado pelo Palmeiras por 4 a 1, o Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (27). O adversário será o Sport, na Arena Castelão, pela 25ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).