Palermo avalia derrota do Fortaleza contra o Palmeiras na Série A

O Fortaleza foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 1 na noite do último sábado (20), fora de casa, valendo pela 24ª rodada do Brasileirão. Martín Palermo, técnico do Leão, falou a respeito da derrota.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

— Fizemos um 1º tempo bom. Sofremos o primeiro gol muito rápido. Creio que estivemos à altura, competindo, tivemos uma resposta para igualar o marcador. Tivemos a chance de converter o segundo gol. Obviamente, contra essas equipes, se você não aproveitar as oportunidades, o rival marca. Foi o que nos aconteceu no 2º tempo - disse o argentino.

— O segundo gol nos golpeou. Minha intenção era fazer substituições e quando tentei fazer sofremos o gol. É uma derrota, por receber quatro gols, que dói, golpeia. Mas nosso objetivo já é a próxima partida, diante de um rival direto como é o Sport. E depois há o São Paulo. Sei que dói, que a torcida estará com bronca, mas temos que nos levantar rapidamente - acrescentou Palermo.

continua após a publicidade

➡️ Torcida do Palmeiras aplaude Deyverson após jogo com o Fortaleza

Partida entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Brasileirão (Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Em campo, os donos da casa abriram o placar em cobrança de pênalti de Raphael Veiga. O Fortaleza empatou com Lucas Crispim e quase virou com Breno Lopes, mas o atacante parou no goleiro Weverton.

Com maior ritmo no 2º tempo, os paulistas fizeram 2 a 1 com Sosa. Andreas Pereira, em dois chutes de fora da área, transformou o placar em goleada: 4 a 1. O Fortaleza é o 19º colocado do Brasileirão, com 18 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza é goleado pelo Palmeiras e volta a perder na Série A

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do resultado contra os paulistas, o Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (27). O adversário será o Sport, na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).