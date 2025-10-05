Fortaleza vence o Juventude de virada e ganha posição na Série A
Partida aconteceu pela 27ª rodada do Brasileirão
O Fortaleza venceu o Juventude por 2 a 1 na noite deste domingo (5), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rafael Bilu fez o gol dos mandantes, enquanto que Mancuso e Bareiro viraram para os visitantes.
Assim, os gaúchos caíram para a 19ª colocação do torneio, com 23 pontos. O Fortaleza é justamente quem subiu para o 18º lugar, com 24 pontos.
Virada tricolor no 2º tempo
Juventude e Fortaleza fizeram, na noite deste domingo, uma partida entre clubes que lutam contra o rebaixamento. Os mandantes abriram o placar logo nos primeiros minutos. Ávila cortou errado após lançamento e Rafael Bilu, que ficou com a sobra, balançou as redes.
Instantes depois, o Juventude teve um pênalti a seu favor. Gilberto cobrou e Brenno fez a defesa. Os gaúchos tiveram mais chances nos minutos seguintes, mas o time não conseguiu ampliar o placar.
Na reta final do 1º tempo, o Fortaleza tentou reagir em busca do empate. Mesmo assim, como a equipe não foi capaz de criar chances claras, o 1 a 0 permaneceu.
O 2º tempo teve início com um panorama pouco diferente do que já era visto. O Juventude teve chance de ampliar o marcador em cabeceio de Taliari, mas Brenno fez a defesa.
Pouco depois, o Tricolor igualou o placar. Mancuso recebeu pela direita, fez boa jogada individual e bateu forte. A bola, que desviou, foi sem chances para Jandrei. No lance seguinte, Taliari quase balançou as redes em chute de bicicleta.
O Leão virou o jogo com assistência de Yago Pikachu. O jogador participou de lance pela direita e encontrou Bareiro, que fez o seu primeiro gol pelo Fortaleza. Apesar da pressão gaúcha, o 2 a 1 permaneceu e os visitantes conseguiram um respiro na luta contra o rebaixamento. O Juventude, por sua vez, atingiu cinco jogos sem vencer.
✅ FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE 1 X 2 FORTALEZA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 27ª RODADA
🗓️ Data e horário: domingo, 05/10/2025 - 21h
📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
🥅 Gols: Rafael Bilu aos 5 min do 1º T (JUV); Mancuso aos 27 min do 2º T e Bareiro aos 40 min do 2º T (FOR)
🟨 Cartões amarelos: Luis Mandaca (JUV); Matheus Pereira, Lucas Sasha e Kuscevic (FOR)
🔴 Cartão vermelho: Luis Mandaca (JUV)
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)
🏁 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei; Igor Formiga (Reginaldo), Abner (Peixoto), Rodrigo Sam e Ewerthon; Sforza, Jadson, Lucas Fernandes (Nenê) e Luis Mandaca; Rafael Bilu (Emerson Batalla) e Gilberto (Gabriel Taliari).
FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo)
Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Matheus Rossetto (Yeison Guzmán), Lucas Sasha (Rodrigo) e Matheus Pereira; Herrera (Pochettino), Lucero (Bareiro) e Breno Lopes (Yago Pikachu).
