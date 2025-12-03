Fortaleza vence o Corinthians e sai do Z-4 do Brasileirão
Leão do Pici foi letal para sair com o resultado positivo
O Fortaleza ampliou a vantagem invicta no Brasileirão e saiu da zona do rebaixamento após vencer o Corinthians por 2 a 1, no Castelão, nesta quarta-feira (3). Pochettino e Herrera marcaram para o clube cearense, enquanto André marcou para o Timão.
A equipe comandada por Martín Palermo chega a nove jogos sem perder no Brasileirão, enquanto o Timão perde a oportunidade de uma vaga na Libertadores via o torneio nacional. O Fortaleza chegou a 43 pontos e assumiu a 15ª colocação. O Corinthians caiu para a décima colocação e perdeu a chance de alcançar o São Paulo, oitavo lugar, com 51 pontos.
Como foi o jogo?
O Corinthians teve mais posse de bola e finalizações contra o Fortaleza, mas esbarrou na letalidade do adversário. Os comandados de Dorival Júnior circulavam a grande área quando Pochettino abriu o placar para os donos da casa.
Aos sete minutos, na primeira escapada do Fortaleza, Breno Lopes fez boa jogada na linha de fundo, cruzou rasteiro e o argentino encheu o pé na grande área para abrir o placar para o clube cearense. Foi a única chegada dos mandantes na etapa inicial.
O Corinthians passou a dominar a posse de bola e ficou perto de empatar. Aos nove minutos, Matheus Bidu arriscou de fora da área e Brenno fez boa defesa. Poucos minutos depois, Breno Bidon finalizou e a bola passou raspando a trave direita do goleiro do Fortaleza. O Timão enfrentou dificuldades para furar a defesa adversária.
Na reta final, o clube alvinegro ofereceu perigo com Gui Negão, em cabeçada facilmente defendida por Brenno. O Fortaleza, buscou os atacar nos contra-ataques, mas teve pouca efetividade.
O segundo tempo seguiu com o roteiro da primeira etapa. O Corinthians abusava dos erros no ataque e voltou a sofrer com a precisão dos mandanres. Aos 12 minutos, Matheus Rosseto serviu Herrera no ataque. O jogador aproveitou um erro da defesa do Corinthians, encobriu Hugo Souza e ampliou o placar.
Em desvantagem, o Timão se lançou ao ataque. Gustavo Henrique ficou perto de diminuir o placar em chute de fora da área, mas passou longe. A insistência surtiu resultado aos 24 minutos. Vitinho fez boa joagada, passou para André, que na entrada da área, finalizou e marcou para o Timão.
Os minutos finais foram marcados por muita correria dos dois lados. O Corinthians manteve a posse de bola, mas não conseguiu criar chances claras, enquanto o Fortaleza teve dificuldades para ampliar, mesmo com o espaço que encontrou no fim da partida.
Nos últimos minutos, Kayke cruzou, Romero cabeceou e Brenno fez um milagre para garantir a vitória do Fortaleza.
O que vem por aí?
As duas equipes terão compromissos no próximo domingo (7), às 16h(de Brasília), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians encara o Juventude, na Neo Química Arena, enquanto o Fortaleza enfrenta o Botafogo, no Engenhão, no Rio de Janeiro.
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 2 X 1 CORINTHIANS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 37ª RODADA
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Castelão, em Fortaleza (CE);
🥅 Gols: Pochettino (7'/1ºT) (1X0); Herrera (12'/2ºT) (2x0); André (24'/2ºT) (2x1)
🟨 Cartões amarelos: Brítez (FOR); Matheus Pereira (FOR); Bareiro (FOR); Herrera (FOR); Gustavo Henrique (COR)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
🚩Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
🏁 VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo)
Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Herrera, Bareiro (Deyverson) e Breno Lopes (Matheus Rosseto).
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; André Ramalho, Cacá e Gustavo Henrique; Matheus Bidu, André, Maycon, Breno Bidon e Dieguinho; Vitinho e Gui Negão.
