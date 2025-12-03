Atitude de Dorival em Fortaleza x Corinthians repercute: 'Não faz sentido'

Uma atitude do técnico Dorival Júnior para Fortaleza x Corinthians, na noite desta quarta-feira (3), chamou muita atenção nas redes sociais. O Timão vai perdendo para o Leão do Picci por 1 a 0, com gol de Pochettino.

Para Fortaleza x Corinthians, o técnico Dorival Júnior optou por escalar um time mesclado, com muitos jogadores reservas. Ainda assim, o titular Gustavo Henrique foi escalado, e muitos torcedores não curtiram a escolha.

Muitos torcedores queriam que Gustavo Henrique fosse preservado em Fortaleza x Corinthians, já pensando na semifinal da Copa do Brasil. Veja os comentários abaixo:

Pochettino comemora gol do Fortaleza diante do Corinthians (Lucas Emanuel/ Agif/Gazeta Press) Lucas Emanuel/AGIF

Escalação do Corinthians para enfrentar o Fortaleza

O Corinthians está escalado para o confronto contra o Fortaleza, que será realizado nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Castelão, na capital cearense. Dorival Júnior, treinador do Timão, optou por uma equipe alternativa para o duelo pela 37ª rodada do Brasileirão.

Na nona colocação, com 46 pontos, o duelo é importante na luta do Corinthians pelo oitavo lugar, que pode garantir uma vaga na Pré-Libertadores caso Cruzeiro e Fluminense conquistem a Copa do Brasil. Mesmo assim, Dorival Júnior promoveu muitas mudanças entre os titulares para Fortaleza x Corinthians.

O Corinthians viajou para Fortaleza com cinco desfalques. Charles, punido pelo STJD por agressão cometida no embate contra o Red Bull Bragantino, e Matheuzinho, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, ficam fora por problemas burocráticos. Memphis, Garro, e Yuri Alberto, estão fora por recomendação do departamento médico.

O Corinthians inicia o jogo com: Hugo Souza; André Ramalho, Cacá e Gustavo Henrique; Matheus Bidu, André, Maycon, Breno Bidon e Dieguinho; Vitinho e Gui Negão.