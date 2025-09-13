Fortaleza supera o Vitória em confronto direto e volta a vencer no Brasileirão
Equipes se enfrentaram na tarde deste sábado, no Castelão
- Matéria
- Mais Notícias
Em jogo de desesperados na Arena Castelão, Fortaleza e Vitória se enfrentaram na tarde deste sábado com a missão de ganhar fôlego na briga contra a zona de rebaixamento do Brasileirão. Quem se deu melhor foi o Leão do Pici, que aproveitou as oportunidades e soube controlar a partida para vencer por 2 a 0 na estreia do técnico Martín Palermo, com gols de Breno Lopes e Bruno Pacheco. Esse foi o primeiro triunfo da equipe depois de seis rodadas melancólicas (cinco derrotas e um empate).
Relacionadas
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
A última vitória do Fortaleza foi contra o Bragantino, por 3 a 1, pela 17ª rodada. Por isso, o resultado conquistado neste sábado não tira o Tricolor da zona de rebaixamento, mas faz o time chegar aos 18 pontos, na 19ª posição. O Vitória, por outro lado, fica estagnado em 17º, com 22.
Fortaleza sai na frente do Vitória
O Fortaleza começou com uma postura intensa na marcação e criou boas chances pelas beiradas, a principal delas em chute bloqueado de Mancuso, aos 12 minutos. Mas o Vitória, com uma escalação similar à utilizada na última rodada contra o Atlético-MG, também saiu para o jogo e conseguiu se aproximar da área adversária em triangulações pelo meio, com Erick, Aitor e Renato Kayzer.
A parada técnica aos 26 minutos, no entanto, fez muito bem ao Fortaleza. Depois da conversa com o treinador Martín Palermo, o time foi para cima e abriu o placar logo em seguida, aos 30. Em bobeada da defesa do Vitória, que deixou a bola viva dentro da área, Breno Lopes apareceu de surpresa para finalizar e estufar as redes de Lucas Arcanjo.
A partida, então, começou a ficar mais picotada, com muitas faltas e pouca criatividade de ambos os lados.
Recuperação confirmada
O Fortaleza não deu brecha para o Vitória esboçar uma reação no segundo tempo e ampliou antes mesmo dos dois minutos. Depois de ótima virada de Matheus Pereira, Bruno Pacheco fez grande jogada pela ponta esquerda, infiltrou na área com facilidade e finalizou sem chances para Lucas Arcanjo.
O Vitória perdia o jogo, mas era o Fortaleza que parecia necessitar do resultado e se aproximava cada vez mais do terceiro gol. Em blitz tricolor, Bruno Pacheco aproveitou cruzamento e cabeceou no canto para exigir grande defesa de Arcanjo antes da bola beliscar a trave. O goleiro ainda foi obrigado a fazer outras duas intervenções na sequência.
Sem poder de reação, o Rubro-Negro se mostrou cada vez mais nervoso e exagerou no número de faltas. Nenhum chute perigoso foi dado em direção ao gol de João Ricardo, enquanto o Fortaleza se aproveitou da vantagem, administrou bem o tempo diante de um Vitória agoniado e chegou a levar perigo em conclusões de Marinho e Bareiro. O lance mais agudo do time baiano foi aos 47 minutos, em cabeceio de Renzo López na trave. Mas ficou por isso mesmo.
Ótimo resultado para o Fortaleza, que vê o ambiente mudar com a chegada do novo treinador e segue vivo na luta contra o rebaixamento. Já o Vitória, ainda sem vencer fora de casa na competição, liga o sinal de alerta mais uma vez.
Próximos jogos de Fortaleza e Vitória
O Fortaleza entra em campo às 21h do próximo sábado (horário de Brasília), quando enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Brasileirão. Já o Vitória joga no Barradão às 16h desse mesmo sábado, contra o Fluminense.
✅Ficha técnica
FORTALEZA 2 X 0 VITÓRIA
BRASILEIRÃO - 23ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
🥅 Gols: Breno Lopes, 30'/1ºT, Bruno Pacheco, 2'/2ºT (Fortaleza);
🟨 Cartões amarelos: Lucero, Pierre, Brítez (Fortaleza); Camutanga, Baralhas, Renato Kayzer, Aitor Cantalapiedra, Dudu (Vitória);
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑🤝🧑Público total: 29.187.
⚽ESCALAÇÕES
FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo):
João Ricardo; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre (Rodrigo), Matheus Pereira, Lucca Prior (Lucas Crispim) e Yago Pikachu (Marinho); Lucero (Bareiro) e Breno Lopes (Pochettino).
VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas):
Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira (Dudu) e Aitor Cantalapiedra (Romarinho); Erick (Renzo López), Osvaldo (Matheuzinho) e Renato Kayzer.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (SP);
🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua (SP) e Raphael de Albuquerque (SP);
🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias