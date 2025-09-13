Escalação do Vitória contra o Fortaleza tem só uma mudança

O Vitória está escalado para o confronto direto de logo mais contra o Fortaleza, marcado para as 16h deste sábado (horário de Brasília), no Castelão, pela 23ª rodada do Brasileirão. Com o departamento médico mais vazio e novidade entre os relacionados, Rodrigo Chagas praticamente repete o time em busca a segunda vitória consecutiva para ganhar respiro na luta contra o rebaixamento.

A única mudança em relação ao último jogo contra o Atlético-MG é a volta de Raúl Cáceres na lateral direita, na vaga do jovem Paulo Roberto.

O treinador relacionou 24 atletas para a partida, sendo a principal novidade o volante Dudu, que retornou de empréstimo para a Ponte Preta na reta final da última janela de transferências.

Rodrigo Chagas também vai ter à disposição os atacantes Romarinho e Renzo López, além do lateral-direito Raúl Cáceres, todos já recuperados de problemas físicos. As únicas excessões são Jamerson, que se recupera de cirurgia no tornozelo, Kauan e Rúben Ismael, que estão em transição. Outro que virou desfalque foi o goleiro reserva Fintelman, com desconforto no quadril.

Dudu volta a ser relacionado no Vitória; veja abaixo a escalação contra o Fortaleza (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalação de Vitória e Fortaleza

Assim, a escalação do Vitória contra o Fortaleza é a seguinte: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Aitor Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

Já o Leão do Pici vai a campo com: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira, Lucca Prior e Yago Pikachu; Lucero e Breno Lopes.

FORTALEZA X VITÓRIA

BRASILEIRÃO - 23ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Premiere;

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (SP);

🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua (SP) e Raphael de Albuquerque (SP);

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).