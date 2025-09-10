Um dos assuntos mais comentados pela diretoria do Vitória durante esta temporada é a transformação do clube em uma SAF. Foram realizados workshops, reuniões, mas o clube ainda não encontrou nenhum investidor para iniciar esse novo ciclo no Rubro-Negro. Em entrevista concedida na tarde desta quarta-feira, o presidente Fábio Mota voltou a tocar no assunto.

O dirigente, inclusive, fez uma analogia curiosa ao citar os dois principais times de Minas Gerais e ainda brincou ao dizer que o Vitória não tem torcedores milionários.

— Cruzeiro no segundo dono, maior atacadista do país. Atlético-MG, três banqueiros torcedores. Fluminense, 15 famílias, um dos maiores banqueiros do país. Infelizmente aqui não temos milionários torcedores do Vitória, aqui nem sócios são — apontou Fábio Mota.

SAF do Vitória 'caminhando'

Ainda durante a conversa com a imprensa, o presidente do Vitória afirmou que a SAF é um caminho para os clubes do Nordeste se destacarem no cenário nacional e avisou que o processo está em andamento no clube.

— Acredito que o futebol do Nordeste para ser competitivo tem que ter SAF. Não sou contra. SAF do Bahia levou três anos, não é assim do dia para a noite. Tem conversas, troca de documentos, está caminhando. Será o caminho natural. A partir de 2026 quem não for SAF vai pagar tributariamente 12% a mais. Mas tem que entregar ao investidor sério — completou.

Enquanto ainda não vira SAF, o Vitória busca uma recuperação para se salvar no Campeonato Brasileiro. O próximo desafio é um confronto direto contra o Fortaleza, marcado para as 16h deste sábado (horário de Brasília), no Catelão, pela 23ª rodada..