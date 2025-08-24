Melhores momentos: Fortaleza perde pênalti e é superado pelo Mirassol no Brasileirão
Embate foi realizado na Arena Castelão
O Mirassol derrotou o Fortaleza por 1 a 0 na noite deste domingo (24), na Arena Castelão, valendo pela 21ª rodada do Brasileirão. Edson Carioca, ainda no 1º tempo, marcou para os visitantes.
Após esse resultado, o Tricolor segue na 19ª posição do campeonato, com 15 pontos. O Mirassol está em sexto lugar, com 32 pontos conquistados.
Vivendo momentos opostos, Fortaleza e Mirassol se enfrentaram pela segunda vez na história neste domingo (24). Os paulistas chegaram a abrir o placar no início do jogo, mas o gol de Lucas Ramon foi anulado por impedimento.
Pouco depois, o Mirassol balançou as redes de vez. Edson Carioca fez jogada individual, trombou com a defesa tricolor e, como a bola não foi afastada, o atacante fez o gol. A resposta do Fortaleza foi imediata, com pênalti sofrido por Allanzinho. O goleiro defendeu a cobrança e o rebote, que foram desperdiçados por Adam Bareiro.
Os mandantes seguiram insistindo e chegaram a ter outro pênalti marcado, mas a arbitragem anulou após revisão no VAR. Com isso, o Mirassol foi para o intervalo em vantagem na Arena Castelão.
No 2º tempo, o Fortaleza continuou pressionando em busca do empate. Pochettino e Mancuso finalizaram, mas Walter defendeu. A partida seguiu com diversos erros de passe nos dois lados.
Vencendo o jogo, o Mirassol se defendia e buscava espaços no contra-ataque. Com o passar dos minutos na Arena Castelão, o Fortaleza aumentou a insistência nos cruzamentos. O time visitante quase ampliou com Cristian, mas o cabeceio parou em Helton Leite.
Mesmo com as tentativas, o Tricolor não conseguiu igualar o placar e chegou a sete partidas sem triunfos. Os paulistas, por outro lado, estão no G6 e seguem em bom momento no Brasileirão.
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 0 X 1 MIRASSOL
CAMPEONATO BRASILEIRO - 21ª RODADA
🗓️ Data e horário: domingo, 24/08/2025 - 18h30
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Edson Carioca aos 17 min do 1º T (MIR)
🟨 Cartões amarelos: Adam Bareiro, Yago Pikachu, Matheus Pereira e Marinho (FOR); Lucas Ramon e João Victor (MIR)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
🏁 VAR: Wagner Reway (SC)
FORTALEZA (Técnico: Renato Paiva)
Helton Leite; Mancuso, Gastón Ávila, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco (Weverson); Lucas Sasha (Yago Pikachu), Matheus Pereira, Pablo Roberto (Pochettino) e Lucca Prior; Allanzinho (Marinho) e Adam Bareiro (Lucero).
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni), Danielzinho e José Aldo (Chico); Negueba (Yago Felipe), Chico da Costa (Carlos Eduardo) e Edson Carioca (Cristian Renato).
