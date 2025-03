Fortaleza oficializa a contratação do atacante Deyverson

O Fortaleza oficializou, nesta sexta-feira (28), a contratação do atacante Deyverson, que veio do Atlético-MG. O atleta de 33 anos assinou vínculo válido até o fim de 2026, com opção de renovação por mais um ano.

O acordo entre as equipes veio após semanas de negociação. A rescisão com o Galo já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com o início do Brasileirão, Deyverson será uma concorrência para Lucero, titular da posição. A estreia do Fortaleza será neste sábado (29), contra o RB Bragantino, na Arena Castelão.

A duração do contrato foi um fator relevante para a transferência, pois o compromisso do profissional com a equipe mineira se encerraria neste ano. Outro aspecto relevante é o tempo de jogo. Em dez partidas na atual temporada, Deyverson somou apenas uma titularidade: contra o Tocantinópolis, pela primeira fase da Copa do Brasil.

— Tem características interessantes, é um nove que protege bem a bola, tem ótima bola aérea tanto defensiva quanto ofensiva, aquela raspada que em muitas vezes de um tiro de meta que vai para o centroavante para dar sequência ao ataque. Tem peso dentro da área, impacto dentro do campo, porque é respeitado pelos adversários e arbitragem - comentou Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

Histórico do novo reforço do Fortaleza

Deyverson foi revelado pelo Grêmio Mangaratibense, do Rio de Janeiro. No exterior, jogou em equipes como Benfica B-POR, Belenenses-POR, Colônia-ALE, Levante-ESP, Alavés-ESP e Getafe-ESP.

Em solo brasileiro, acumulou duas passagens pelo Palmeiras. No ano de 2018, anotou o gol do título brasileiro em partida contra o Vasco. Já em 2021, marcou contra o Flamengo na final da Copa Libertadores, quando o Alviverde triunfou por 2 a 1 e sagrou-se campeão pela terceira vez.

Deyverson transferiu-se para o Atlético-MG em 2024 e foi destaque na Copa Libertadores. Foto: Gilson Lobo/AGIF.

Depois de sair do Alviverde, Deyverson transferiu-se para o Cuiabá e fez parte das campanhas de permanência na Série A em 2022 e em 2023 - nesta última, o Dourado conseguiu vaga na Copa Sul-Americana.

Afastado do Cuiabá em 2024, por motivos disciplinares, o jogador foi para o Atlético-MG em junho, por R$ 4,5 milhões. Deyverson fez parte do vice-campeonato da Libertadores, com quatro gols e uma assistência em seis partdas. Foi titular na final, quando o Galo perdeu para o Botafogo por 3 a 1.