Fortaleza está definido para visitar o São Paulo no Brasileirão

São Paulo e Fortaleza se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Morumbis, em São Paulo. O técnico Juan Pablo Vojvoda já definiu a escalação para o embate entre os clubes tricolores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Escalação do São Paulo

O Tricolor Paulista vem de vitória por 2 a 1 sobre o Náutico, em casa, pela Copa do Brasil. Para o embate desta noite, o treinador Luis Zubeldía pode ter o retorno de Lucas Moura, que começa no banco de reservas.

Os mandantes iniciam o confronto com: Rafael; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Wendell; Bobadilla, Alisson, Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ferreira; André Silva.

continua após a publicidade

Partida entre São Paulo e Fortaleza, pelo Brasileirão de 2024 (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Escalação do Fortaleza

O Leão do Pici chega pressionado para o confronto. O time vem de empate em 1 a 1 com o Retrô, fora de casa, em compromisso válido pela Copa do Brasil. No Brasileiro, são seis pontos (uma vitória, três igualdades e duas derrotas).

➡️ ‘Estamos em um momento difícil’, diz Vojvoda após empate do Fortaleza

Vojvoda optou por um esquema com dois zagueiros, tendo Kuscevic e Gustavo Mancha como dupla defensiva. Lucero, que anotou o gol de empate do time contra o Retrô, volta ao time titular. Deyverson, que iniciou jogos recentes, está no banco de reservas. Nesta noite, o Fortaleza está desfalcado de nomes como Gaston Ávila, Brítez, Tinga, Diogo Barbosa e Moisés.

continua após a publicidade

O time cearense entra em campo com: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Martínez e Matheus Rossetto; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes.

➡️ Quanto custa um ingresso para ver o Brasileirão? Veja raio-x de valores e média de público