O Fortaleza visitou o Retrô e empatou em 1 a 1 na noite desta terça-feira (29), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida ocorreu na Arena Pernambuco. O técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre o resultado e afirmou que o clube vive "um momento difícil".

— Senti que, no 1º tempo, não respondemos à expectativa, ao que somos. Jogadores sabem disso, treinador sabe disso. Os responsáveis somos nós. Não devemos procurar desculpas fora ou no cansaço. Somos um elenco profissional, que tem qualidade. Mas a irritação minha era por isso. Estamos em um momento difícil e nesses momentos difíceis não se pode jogar como nos primeiros 45 minutos - explicou.

— Temos que reconhecer que não jogamos uma boa partida. Vínhamos em uma sequência de resultados ruins e se não colocarmos nossa cabeça e nossa inteligência para melhorar isso, não estamos no caminho que temos que ir. No intervalo, cobrança minha. É um "todo", para uma partida ruim como fizemos hoje. É a realidade - completou o argentino.

Partida entre Retrô e Fortaleza, pela Copa do Brasil de 2025 (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Na partida desta terça, o Retrô saiu na frente com Richard Franco. Os mandantes poderiam ter ampliado a vantagem, mas pararam em boa atuação do goleiro João Ricardo. Com uma postura mais ofensiva na etapa final, o Fortaleza empatou o duelo com Lucero e quase virou o jogo, mas Volpi salvou os pernambucanos.

Agenda do Fortaleza de Vojvoda

Depois da partida contra o Retrô, o Fortaleza volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo adversário será o São Paulo, fora de casa, na sexta-feira (2). O Leão é o atual 15º colocado na tabela do torneio, com seis pontos conquistados.