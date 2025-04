A Conmebol divulgou, na noite desta quarta-feira (30), a decisão da comissão disciplinar a respeito da partida cancelada entre Colo-Colo-CHI e Fortaleza, pela fase de grupos da Copa Libertadores. O documento declarou o Tricolor vencedor do jogo e listou punições para os chilenos.

A decisão deu vitória por 3 a 0 para o Fortaleza, em conformidade com o artigo 24.2 do código disciplinar da entidade. Assim, a equipe sobe para o terceiro lugar do grupo E, com quatro pontos. O líder Atlético Bucaramanga-COL tem cinco, o vice-líder Racing-ARG tem quatro (está na frente do Leão pelo saldo de gols) e o Colo-Colo agora é o lanterna, com dois pontos.

Em relação às punições para os chilenos, a principal é a realização de cinco jogos com portões fechados em competições organizadas pela Conmebol. Ademais, os cinco próximos duelos como visitante nos mesmos torneios serão sem torcedores da equipe. Há ainda limitações em relação à quantidade de membros da delegação.

A multa aplicada pela Conmebol é de 80 mil dólares, o que é equivalente a cerca de R$ 453 mil na cotação atual. O clube chileno também recebeu, de maneira formal, uma advertência da entidade. O Colo-Colo tem direito a recurso, desde que o apresente em um período de sete dias.

Colo-Colo x Fortaleza na Libertadores: o que aconteceu?

Os clubes empatavam por 0 a 0 no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no dia 10 de abril. A partida foi interrompida no segundo tempo por conta da invasão de torcedores do time da casa no gramado.

Segundo a imprensa chilena, a invasão ocorreu porque dois jovens torcedores do Colo-Colo morreram atropelados pela polícia em uma confusão prévia. O site "La Tercera" destacou que as vítimas seriam uma adolescente de 18 anos e uma criança de 13. Ademais, feridos foram levados para o hospital.