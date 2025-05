Fortaleza vai a oito jogos sem vencer pela primeira vez desde 2023

O Fortaleza encarou o Retrô e empatou por 1 a 1 na última terça-feira (29), na Arena Pernambuco, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o Tricolor chegou a uma sequência de oito partidas sem vencer, o que não acontecia desde 2023.

O último triunfo da equipe aconteceu diante do Fluminense, em março, na estreia pelo Campeonato Brasileiro. Em partida na Arena Castelão, o Fortaleza venceu por 2 a 0. Desde então, foram cinco empates e três derrotas da equipe de Vojvoda.

As igualdades ocorreram com Mirassol, Internacional (único em casa dentre os cinco), Atlético Bucaramanga, Sport e Retrô. Os resultados negativos vieram contra Racing, Vitória e Palmeiras, sendo o primeiro e o último como mandante.

O recorte inclui ainda o compromisso diante do Colo-Colo-CHI, fora de casa, pela Copa Libertadores. O confronto foi paralisado por invasão de torcedores e posteriormente foi cancelado. Até o momento, a Conmebol não comunicou uma decisão oficial em relação ao resultado do jogo.

Fortaleza: sequência de dez jogos sem vencer em 2023

No ano de 2023, o Fortaleza chegou a ficar dez partidas sem triunfar, com quatro empates e seis derrotas no período. Uma das igualdades aconteceu pela final da Copa Sul-Americana, quando o Leão ficou no 1 a 1 com a LDU-EQU. Os cearenses foram derrotados nos pênaltis e terminaram com o vice-campeonato.

➡️ ‘Estamos em um momento difícil’, diz Vojvoda após empate do Fortaleza

Agenda do Fortaleza

Depois da partida contra o Retrô, o Fortaleza volta as suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. O próximo adversário será o São Paulo, fora de casa, na sexta-feira (2). O Leão é o atual 15º colocado na tabela do torneio, com seis pontos conquistados em seis rodadas.