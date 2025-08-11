menu hamburguer
Fortaleza

Fortaleza: assista à coletiva pré-jogo do atacante Deyverson

Time enfrenta o Vélez, pela Libertadores, nesta terça-feira (12)

Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 11/08/2025
17:45
  Matéria
  Mais Notícias

O Fortaleza enfrenta o Vélez Sarsfield nesta terça-feira (12), a partir das 19h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores. O embate acontece na Arena Castelão. Deyverson, atacante do Tricolor, falou a respeito da partida.

A equipe cearense tenta uma virada de chave para avançar na competição internacional. Este é, juntamente com a Série A, o único torneio restante para o Tricolor na temporada - o time já foi eliminado na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil.

A melhor participação do Fortaleza na Libertadores aconteceu em 2022, quando a equipe caiu para o Estudiantes-ARG nas oitavas. Depois do empate em 1 a 1 no Castelão, o Tricolor perdeu por 3 a 0 na volta. Assim, o desafio do elenco é superar tal campanha.

A má fase em 2025 é um dos obstáculos. Um fator que representa a instabilidade no Leão é que Juan Pablo Vojvoda, após mais de quatro anos, deixou o comando do clube. Renato Paiva, ex-Botafogo e Bahia, foi contratado em seu lugar.

Em seu último jogo, o Fortaleza perdeu por 5 a 0 para o Botafogo, pelo Brasileirão. Com superioridade númerica, os visitantes marcaram duas vezes antes do intervalo. Sem alternativas na etapa final, o Leão passou a se defender, tanto que finalizou apenas uma vez no 2º tempo. Mesmo assim, o Botafogo anotou mais três gols e selou o placar.

Com isso, o Tricolor do Pici segue na zona de rebaixamento da competição nacional. O time tem 15 pontos e está em 18º lugar na tabela.

Fortaleza anuncia programa de vantagens

O Fortaleza anunciou o lançamento do Laion Clube, um programa de vantagens para os sócios-torcedores da equipe. A iniciativa traz descontos em mais de 150 marcas, além de cashback em compras realizadas pela plataforma

