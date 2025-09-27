Fortaleza e Sport estão escalados para o duelo pelo Brasileirão

Fortaleza e Sport estão escalados para o duelo deste sábado (27), na Arena Castelão, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. Os times travam uma briga contra o rebaixamento na competição nacional.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O Fortaleza vem de derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, fora de casa, pela Série A. Em campo, o Tricolor defenderá uma invencibilidade de 45 anos sobre o rival como mandante.

São 16 jogos em solo cearense, com oito triunfos do Fortaleza, um do Sport e sete empates. O único resultado positivo dos visitantes aconteceu em março de 1980, por 2 a 1, valendo pela Taça de Prata, competição a nível nacional. Nos 12 jogos seguintes, foram sete vitórias do Fortaleza e cinco empates.

continua após a publicidade

Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: João Ricardo; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Deyverson e Breno Lopes.

Do outro lado, o Sport de Daniel Paulista recebeu o Corinthians na rodada anterior e venceu por 1 a 0. O clube está escalado com o seguinte time: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Lucas Kal, Rivera, Matheusinho e Lucas Lima; Léo Pereira e Derik.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza x Sport: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X SPORT

25ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Pedro Amorim de Freitas (ES);

🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP).

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.

SPORT: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Lucas Kal, Rivera, Matheusinho e Lucas Lima; Léo Pereira e Derik. Técnico: Daniel Paulista.