Fortaleza e Sport duelam neste sábado (27), na Arena Castelão, pela 25ª rodada da Série A. O embate terá início às 16h (de Brasília). Em campo, o Tricolor defenderá uma invencibilidade de 45 anos como mandante.

São 16 jogos em solo cearense, com oito triunfos do Fortaleza, um do Sport e sete empates. O único resultado positivo dos visitantes aconteceu em março de 1980, por 2 a 1, valendo pela Taça de Prata, competição a nível nacional. Nos 12 jogos seguintes, foram sete vitórias do Fortaleza e cinco empates.

Analisando todos o histórico do confronto, a vantagem passa a ser pernambucana. São 13 resultados positivos para o Sport, 11 para o Fortaleza e 12 igualdades em 36 jogos. O Tricolor marcou 30 gols e o Rubro-Negro fez 42.

Moisés comemora gol do Fortaleza contra o Sport, em jogo pela Copa do Nordeste (Foto: Marlon Costa/AGIF)

As equipes farão um confronto que reunirá duas marcas negativas. Os mandantes, com a segunda pior defesa do torneio (38 gols cedidos), enfrentarão o pior ataque desta edição de Campeonato Brasileiro (16 tentos).

No 1º turno desta Série A, Sport e Fortaleza empataram por 0 a 0. A partida ficou marcada por um lance duvidoso no 2º tempo. Após finalização de Pikachu, a bola bateu no travessão e na linha. O árbitro, que foi chamado para o vídeo, não deu o gol para o Tricolor.

Posições de Fortaleza e Sport no Brasileirão

O Fortaleza é o 19º colocado neste Brasileirão, com 18 pontos. O Sport, em 20º lugar, tem 14 pontos. Dessa forma, o embate tem grande importância na luta das equipes contra o rebaixamento.