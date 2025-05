Fortaleza e Juventude duelam com longa invencibilidade tricolor

Fortaleza e Juventude se enfrentam neste sábado (10), na Arena Castelão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A bola rola a partir das 16h (de Brasília). Em campo, os mandantes defenderão uma longa invencibilidade no histórico do confronto.

Ao longo de 20 duelos, aconteceram nove vitórias do Tricolor, duas do Verdão e nove empates. O último triunfo dos gaúchos no embate ocorreu em 2006, pela Série B. Desde então, o clube cearense venceu cinco vezes e empatou em outras cinco.

Ademais, o Leão defende uma invencibilidade em casa no encontro: são sete resultados positivos e três empates. Com isso, a equipe de Fábio Matias buscará um feito inédito no Castelão. Em 2024, pela Série A, o time de Vojvoda venceu por 2 a 1 em seus domínios e por 3 a 0 como visitante.

Partida entre Fortaleza e Juventude, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro de 2024 (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Com sete pontos, o Fortaleza está em 17º na competição nacional e abre a zona de rebaixamento. O Juventude, que também soma sete pontos, ocupa a 15ª posição na tabela.

Vojvoda repete parcerias no meio-campo do Fortaleza

Analisando os últimos cinco jogos do Leão, é possível observar que Juan Pablo Vojvoda tem repetido parcerias no setor de meio-campo. Enfrentando Atlético Bucaramanga-COL e Retrô, o técnico escalou o meio tricolor com Zé Welison, Pol Fernández e Calebe mais avançado.

Diante do Sport, os selecionados foram Lucas Sasha, Matheus Rossetto e Bruninho. Emmanuel Martínez não estava disponível para o confronto por um desconforto muscular na coxa esquerda. Contra São Paulo e Colo-Colo, Martínez retornou e se juntou a Sasha e Rossetto na titularidade.