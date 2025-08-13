Capitão do Floresta celebra gol e projeta reta final de Série C

O Floresta está fazendo a melhor campanha de sua história na Série C do Campeonato Brasileiro. O time, que chegou a 24 pontos após vencer o Tombense por 1 a 0, está em sexto lugar na competição nacional - os oito primeiros avançarão à segunda fase.

Quem marcou o tento da vitória sobre o Tombense foi o zagueiro Ícaro, capitão da equipe cearense. O atleta, que balançou as redes pela segunda vez no torneio, falou a respeito do resultado positivo.

— Foi uma vitória muito importante para a gente dentro da competição. Estávamos precisando conquistar essa vitória para nos colocar de volta ao grupo de classificação para a segunda fase. Feliz por ter marcado o gol que nos deu os três pontos. Valorizar também a campanha que a gente vem fazendo, a melhor da história do clube na competição. O nosso grupo é forte, unido e comprometido com os objetivos do clube - disse.

Ícaro projeta reta final de Série C

Restando três rodadas para o encerramento desta fase na Série C, Ícaro projetou a reta final e ressaltou o esforço na busca por uma inédita vaga na segunda etapa do campeonato.

— Temos feito um trabalho muito forte aqui no Floresta. O nosso grupo tem encarado cada partida como uma verdadeira final e isso tem trazido resultados importantes pra gente. Agora estamos na reta final, são três jogos que precisamos ter muita atenção e seguir encarando como uma decisão, com muita humildade e doação dentro de campo, para que a gente possa alcançar esse grande feito na história do Floresta, que é garantir uma vaga para o quadrangular final - relatou o zagueiro.

Ícaro, zagueiro e capitão do Floresta (Foto: Kelly Pereira/Floresta EC)

Ícaro é o líder em média de lançamentos certos no Floresta, com 3,2 por jogo. Na fase defensiva, o capitão do Lobo é o terceiro do elenco em cortes, tendo média de 2,8.

O Floresta volta a campo no próximo domingo (17), fora de casa, diante do Confiança-SE. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).