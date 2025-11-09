menu hamburguer
Futebol Nacional

Fortaleza e Grêmio estão escalados para o duelo pelo Brasileirão

Tricolores se enfrentam neste domingo (9)

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 09/11/2025
19:39
Fortaleza e Grêmio se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Fortaleza e Grêmio se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Fortaleza e Grêmio se enfrentam neste domingo (9), na Arena Castelão, às 20h30 (de Brasília), valendo pela 33ª rodada do Brasileirão. As equipes já estão escaladas para o confronto.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O Leão vem de empate por 1 a 1 com o rival Ceará, em duelo pelo Brasileirão. O Tricolor Gaúcho recebeu o Cruzeiro em tal rodada e perdeu por 1 a 0.

O técnico Martín Palermo optou pelo retorno do meia Tomás Pochettino, que estava suspenso no último embate. O atleta formará dupla com Lucas Crispim na armação.

Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre, Pochettino e Lucas Crispim; Breno Lopes e Adam Bareiro.

Do outro lado, o treinador Mano Menezes escalou a equipe com Cuéllar, Arthur e Edenilson formando um trio no meio-campo.

Com isso, o Grêmio entra em campo com o seguinte time: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur e Edenilson; Amuzu, Carlos Vinicius e Alysson.

➡️ Fortaleza x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série A

FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X GRÊMIO
33ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 9 de novembro, às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO);
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ).

ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre, Pochettino e Lucas Crispim; Breno Lopes e Adam Bareiro. Técnico: Martín Palermo.

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur e Edenilson; Amuzu, Carlos Vinicius e Alysson. Técnico: Mano Menezes.

