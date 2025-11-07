O meio-campista Dieguinho retornou ao time do Ceará no empate em 1 a 1 contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. O atleta destacou a entrega da equipe, que conquistou a igualdade no placar com um gol na reta final do 2º tempo.

— Feliz demais por poder voltar a jogar. Quando a gente fica fora é muito difícil, porque o foco é sempre poder estar junto dos companheiros e sempre ajudando dentro de campo. A volta é sempre um pouco difícil, porque precisamos pegar ritmo de jogo, noção de espaço dentro de campo, mas, graças a Deus, pude voltar e logo em um jogo grande, um clássico. Então, estou muito feliz por poder voltar a jogar - disse.

Recuperado de lesão, o jogador substituiu Fernando Sobral no 1º tempo. Foram quatro partidas sem ser relacionado - no período, o Alvinegro somou um empate e três derrotas. Com a atuação na última quinta-feira, Dieguinho atingiu a marca de 45 jogos na temporada.

Dieguinho, do Ceará, durante partida contra o Fortaleza pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Mesmo com o período de fora, Dieguinho segue liderando estatísticas do elenco alvinegro nesta Série A. O volante é o primeiro em desarmes (2 por jogo), interceptações (1,1 de média) e dribles certos (1,2 por duelo). Os números são do Sofascore.

— Clássico é sempre um jogo muito disputado. Ontem estava uma atmosfera muito boa, a nossa torcida fez uma festa linda como sempre e a gente conseguiu buscar o empate no finalzinho do jogo. O nosso time nunca se entrega, sempre lutamos até o fim e ontem provamos isso mais uma vez. Queríamos a vitória, sabíamos que tínhamos totais condições de alcançar a vitória, mas esse empate faz a gente somar mais um ponto e chegar mais próximo do nosso objetivo - completou o volante.

Próximo jogo do Ceará

Após o empate contra o Fortaleza, o Ceará voltará a campo no domingo (9), fora de casa, diante do Corinthians. O embate pela 33ª rodada do Brasileirão terá início às 16h (de Brasília).