Fortaleza é eficiente e aproveita erros do Flamengo em vitória

O Fortaleza superou o Flamengo por 1 a 0 na noite do último sábado (25), valendo pela 30ª rodada da Série A. O Tricolor jogou nos erros do Rubro-Negro e conquistou uma importante vitória na luta contra o rebaixamento. Os cariocas, por outro lado, voltarão a focar na semifinal da Copa Libertadores.

A equipe da casa adotou, desde os primeiros minutos, uma forte postura na marcação. A ideia do técnico Martín Palermo era recuperar a bola e sair em velocidade, explorando os espaços. Foi assim que Bareiro quase abriu o placar - Ayrton Lucas tirou em cima da linha.

Em outra ocasião, o Flamengo perdeu a bola no ataque e Herrera acionou rapidamente Breno Lopes. O atacante carregou, levou para a direita e finalizou no canto de Rossi, abrindo o placar na Arena Castelão.

Partida entre Fortaleza e Flamengo, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O Flamengo voltou melhor no 2º tempo e conseguiu explorar mais espaços no campo adversário. Saindo menos ao ataque, o Fortaleza passou a marcar em um 4-4-2. Mesmo com as mudanças promovidas por Filipe Luis, o 1 a 0 permaneceu no placar.

Assim, o Tricolor conseguiu respirar na complicada luta contra o rebaixamento. No outro lado, sem tempo para lamentar, o Rubro-Negro terá pela frente o jogo de volta contra o Racing-ARG. A partida acontecerá pela semifinal da Copa Libertadores.

Próximos jogos de Fortaleza e Flamengo

Após a vitória, o Fortaleza voltará a campo no dia 3 (segunda-feira), fora de casa, diante do Santos. O embate pelo Brasileirão terá início às 20h (de Brasília).

O Flamengo terá pela frente a semifinal da Copa Libertadores. O jogo de volta contra o Racing-ARG acontecerá na quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), na Argentina. Na Série A, o próximo rival será o Sport, no sábado (1º).