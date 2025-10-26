O Fortaleza venceu o Flamengo por 1 a 0 no último sábado (25), na Arena Castelão, valendo pela 30ª rodada da Série A. Com o resultado, a equipe de Martín Palermo conseguiu respirar na complicada luta contra o rebaixamento.

O Tricolor apostou nos contra-ataques e jogou no erro do adversário. Em um desses lances rápidos, ainda nos minutos iniciais, Breno Lopes marcou o único gol da partida. O Flamengo tentou reagir na etapa final, sem sucesso.

Assim, o Leão do Pici foi a 27 pontos e subiu para a 18ª posição. O Juventude pode retomar o posto caso vença o Grêmio neste domingo (26), mas o clube gaúcho terá uma partida a mais em relação ao Fortaleza (30 contra 29).

Partida entre Fortaleza e Flamengo, pelo Brasileirão. O Tricolor venceu o Rubro-Negro por 1 a 0 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O Vitória, que abre a zona de rebaixamento com 31 pontos, recebeu o Corinthians no sábado (25) e perdeu por 1 a 0. O Santos, primeiro time fora do Z4, tem os mesmos 31 pontos e visita o Botafogo na tarde de hoje.

Com isso, o Fortaleza precisará torcer por um triunfo dos cariocas. Caso esse cenário aconteça, a distância para deixar a zona ficará nesses mesmos quatro pontos.

Próximo jogo do Fortaleza

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, o Fortaleza voltará a campo no dia 3 (segunda-feira), fora de casa, diante do Santos. O embate pelo Brasileirão terá início às 20h (de Brasília). Considerando as posições das equipes na tabela, tal confronto será decisivo na luta contra o rebaixamento.