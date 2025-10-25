Palermo exalta atuação do Fortaleza contra Flamengo: 'Não fiz muito'

Técnico do Fortaleza, Martín Palermo elogiou o desempenho dos jogadores após a vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo neste sábado (25), na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Brasileirão. O resultado tirou o time da vice-lanterna, levando-o aos 27 pontos e à 18ª colocação.

— Não fiz muito. Foram os jogadores que fizeram. Eles treinam todos os dias e fizeram um esforço. Eu elogio contra um rival como o Flamengo. Teríamos que ter precaução a todo momento. Creio que o gol nos deu certa tranquilidade. E depois era segurar o grande poderio que tinha o Flamengo — afirmou Palermo.

O treinador do Leão do Pici também destacou a eficiência da equipe e o esforço físico dos atletas durante a partida. Ele se diz orgulhoso pela atuação e comentou a luta contra o rebaixamento.

— Às vezes o que tanto reclamamos das situações que criamos e não completamos, não foram muitas, mas tivemos a eficácia do gol. Tenho que ressaltar o esforço, o desgaste físico dos jogadores. Para mim, é um orgulho. Esperamos que seja um ganho anímico e queremos seguir crescendo. Eu sou o primeiro que quer tirar o grupo dessa situação. Todos devem empurrar o time para sairmos mais fortes — completou.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (1º), às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Santos na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Brasileirão.

