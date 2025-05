Fortaleza e Cruzeiro duelam no Castelão com vantagem mineira

Após os embates de Copa do Brasil no meio da semana, Fortaleza e Cruzeiro voltam as suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam na Arena Castelão no domingo (25), a partir das 20h30 (de Brasília), pela décima rodada da competição. Os mineiros possuem vantagem no histórico do embate.

São nove jogos entre os clubes com mando de campo do Fortaleza, com duas vitórias do Leão, quatro da Raposa e três empates. No último compromisso em solo cearense, os times ficaram no 1 a 1, pela segunda rodada do Brasileiro.

Na ocasião, Hércules e Mateus Vital balançaram as redes. Os visitantes ficaram com um a menos na reta final do 2º tempo e, minutos depois da expulsão de Lucas Romero, conseguiram igualar o marcador.

Os mineiros também possuem vantagem analisando o retrospecto total. Em 17 partidas, todas realizadas pelo Brasileirão, são quatro triunfos do Fortaleza, oito do Cruzeiro e cinco igualdades. O Tricolor marcou 11 gols e o clube celeste fez 19.

Partida entre Fortaleza e Cruzeiro, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro de 2024. Equipes empataram em 1 a 1 (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Momentos de Fortaleza e Cruzeiro no Brasileirão

A partida deste domingo reunirá equipes que estão distantes na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza tem dez pontos e ocupa a 14ª colocação na tabela, estando acima da zona de rebaixamento por um ponto.

O Cruzeiro, por sua vez, vive boa fase no torneio nacional. O time tem 17 pontos e está em terceiro lugar, atrás apenas de Flamengo (18 pontos) e Palmeiras (22).