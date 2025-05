Brasileirão: veja chances de título antes da 10ª rodada

O Campeonato Brasileiro ainda está no início, mas os números já apontam quais times têm mais probabilidade de levantar o troféu em dezembro. Atual líder, o Palmeiras desponta como favorito a ser campeão, mas tem confronto direto com o Flamengo, segundo colocado, no próximo domingo (25). O Lance! calculou as chances de título do Brasileirão antes da 10ª rodada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Favoritos ao título do Brasileirão

Palmeiras

Primeiro colocado com 22 pontos – quatro à frente do vice-líder –, o Palmeiras tem 31% de chances de título brasileiro após nove partidas. Além da vantagem na tabela, o favoritismo se sustenta pela solidez tática e baixa exposição defensiva da equipe de Abel Ferreira.

Flamengo

Logo atrás do Alviverde, o Flamengo aparece com 13,3% de probabilidade de ser campeão brasileiro em 2025. Melhor ataque e defesa da competição, com 17 gols feitos e quatro sofridos, as chances do Rubro-Negro se baseiam na eficiência ofensiva e defensiva, mesmo que a pontuação atual não reflita plenamente o desempenho.

continua após a publicidade

Cruzeiro

Melhor mandante do Brasileirão, o Cruzeiro é o atual terceiro colocado e tem 9,5% de chances de conquistar o título. O Cabuloso se destaca por alto aproveitamento de finalizações, além de ceder poucas oportunidades claras aos adversários.

Red Bull Bragantino

Surpresa do campeonato até aqui, o Bragantino está em quarto lugar e tem 7,6% de probabilidade de ser campeão. Apesar de estar bem posicionado, a oscilação em desempenho e confrontos diretos importantes no pela frente fazem das chances do Massa Bruta voláteis.

continua após a publicidade

➡️ Chegou Seara Air Fryer, a primeira linha perfeita para air fryer. Experimente e curta vários sabores, sem perder tempo na cozinha

Chances de título de cada clube

Palmeiras - 30,99% Flamengo - 13,31% Cruzeiro - 9,54% Red Bull Bragantino - 7,63% Fluminense - 6,67% Bahia - 5,10% Ceará - 4,53% Atlético-MG - 4,03% São Paulo - 2,76% Botafogo - 2,75% Corinthians - 2,68% Mirassol - 2,41% Fortaleza - 2,39% Internacional - 1,41% Vitória - 1,06% Vasco - 0,96% Grêmio - 0,89% Juventude - 0,61% Santos - 0,22% Sport - 0,05%

➡️ Como calcular o valor de um clube? Veja valores e entenda metodologia

Como funciona o cálculo das probabilidades

O Lance! utiliza o IPG (Indíce para Ganhar), índice multidimensional criado como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo FootyStats.

Para a modelagem preditiva, foi utilizado um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, garantindo uma abordagem probabilística consistente para a projeção de cenários de classificação e desempenho das equipes nas competições estudadas.

As probabilidades são determinadas exclusivamente pelo desempenho das equipes ao longo do próprio campeonato. O fator mando de campo exerce influência, porém o impacto varia conforme o time.

Uma vitória eleva a chance de mais resultados positivos, enquanto uma derrota aumenta a probabilidade de novos resultados negativos. Um empate tende a aumentar a recorrência desse resultado.

➡️ Sorteio da Copa do Brasil: detalhes da definição das oitavas de final