Uma declaração de Luiz Felipe Scolari, coordenador técnico do Grêmio, em entrevista exclusiva à ESPN, na última quinta-feira (22), chamou atenção. Ao falar sobre o trabalho de Mano Menezes no comando do Tricolor Gaúcho, Felipão revelou que o treinador tem precisado ensinar questões básicas de jogo aos atletas do elenco gremista.

— Vejo o Mano ensinando algumas coisas aos nossos jogadores que nós deveríamos ter feito desde o início, há muito tempo. Situações de jogo, situações de evolução quando estamos vencendo, situações de lateral... uma série de situações que o Mano vem fazendo e que eu não esperava ver no futebol profissional novamente — contou.

Mano tem apenas uma vitória em nove jogos desde o retorno ao Grêmio

Mano Menezes está há pouco mais de um mês no comando do Imortal. Ele foi anunciado no dia 21 de abril para substituir Gustavo Quinteros. De lá para cá, em nove jogos, o Grêmio soma duas derrotas, seis empates e apenas uma vitória. Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Tricolor Gaúcho tamb´m foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, na última terça-feira (20), em casa, após empate em 0 a 0 com o CSA.

— O Mano pegou o Grêmio em uma situação diferente daquilo que nós imaginávamos. Para fazer uma modificação completa no trabalho que vinha sendo executado e no pensamento de jogar, na forma, precisa-se de muito mais tempo — destacou Felipão.

Mano Menezes em treinamento do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O coordenador técnico do Grêmio, que foi anunciado quatro dias após Mano, ressaltou que o período sem jogos por conta do Super Mundial de Clubes será fundamental para a evolução da equipe. Após o jogo contra o Corinthians, no dia 12 de junho, o Tricolor Gaúcho terá um mês apenas para treinamentos.