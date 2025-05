Vojvoda analisa eliminação do Fortaleza e admite momento ‘difícil’

O Fortaleza caiu na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (21), ao perder para o Retrô nos pênaltis. A partida ocorreu na Arena Castelão. O técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre a eliminação e admitiu que o clube precisa encontrar as causas do momento difícil.

— Não estamos respondendo do jeito que podemos responder. Encontrar culpados não é a solução. Encontrar as causas desse momento é parte da nossa solução. É um momento difícil, duro. Um ano que não está dando certo, sabemos. Estamos doloridos, chateados. Temos que ter o tempo de pensar, de analisar toda a situação, tudo o que envolve este momento - disse o treinador.

— O resultado é o final de uma série de causas, de todo o clube. Nossa responsabilidade é dar resultado ao torcedor e o resultado não está acontecendo. Hoje foi uma eliminação muito dura. Temos que pensar, analisar, ser responsáveis em nossas decisões e admitir que não estamos conseguindo o que necessitamos - relatou.

Partida entre Fortaleza e Retrô, na Arena Castelão, pela Copa do Brasil de 2025 (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Competições restantes para o Fortaleza de Vojvoda

Com o vice-campeonato no Estadual e a eliminação para o Retrô na Copa do Brasil, o Fortaleza continua em três outras competições nesta temporada. No Brasileirão, o clube soma dez pontos e é o 14º colocado.

Na Copa do Nordeste, o Leão ficou em quarto lugar no grupo A e conseguiu vaga para a fase de mata-mata. Pela Libertadores, o time definirá seu destino na última rodada, tendo chances de se classificar às oitavas e também de ir para a Sul-Americana - não há como terminar na última posição da chave.

Agenda do Fortaleza

Após a eliminação, o Fortaleza volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe recebe o Cruzeiro no domingo (25), na Arena Castelão, a partir das 20h30 (de Brasília).