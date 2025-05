Grêmio renova contrato com o lateral direito João Pedro

O Grêmio renovou contrato com o lateral direito João Pedro. A prorrogação do vínculo, que iria até o final deste ano, com alteração salarial, foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no final da tarde de quinta-feira (22).

A renovação de contrato de João Pedro não chega a ser uma surpresa. Após o empate com o Godoy Cruz, pela Copa Sul-Americana, no último dia 13 de maio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em que marcou o gol do Tricolor Gaúcho, o lateral direito falou sobre o tema em entrevista na zona mista.

— Na hora que eles colocarem na mesa, eu assino. Com o Grêmio eu nunca tive esse problema. Eu acredito que vai dar tudo certo. Já já, está tudo certo — adiantou.

Renovação de contrato de João Pedro já foi publicada no BID da CBF. (Foto: Reprodução/BID)

João Pedro está em sua terceira temporada no Grêmio

João Pedro está no Grêmio desde o início de 2023, temporada em que foi um dos melhores laterais direitos do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o jogador de 28 anos soma 119 jogos pelo Tricolor Gaúcho, com sete gols e nove assistências.

Atualmente, João Pedro é o único lateral direito de ofício à disposição do técnico Mano Menezes no Grêmio. Porém, tem sofrido com dores na canela esquerda. No empate em 0 a 0 com o CSA, na última terça-feira (20), que culminou na eliminação gremista na terceira fase da Copa do Brasil, ele ficou no banco de reservas. O volante Ronald atuou improvisado.