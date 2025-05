Atlético-MG lança novo uniforme e tem data prevista para estreia

O Atlético-MG lançou o segundo uniforme para a temporada de 2025. A tradicional camisa branca, conta com mangas pretas e listras douradas (que também aparecem no primeiro uniforme). Veja fotos.

A estreia da nova camisa do Atlético está prevista para o dia 1° de junho, na partida contra o Ceará, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A camisa tem o custo de R$ 399,99 nos modelos masculinos e femininos. Já o modelo infantil custa R$ 349,99. Os sócios torcedores do clube possuem desconto na compra.

A numeração dos jogadores e o nome será na cor preta. Os calções seguem a linha da camisa, sendo brancos, com o símbolo da Adidas dourado, e marca preta.

Último ano de Adidas

Esse é o último ano de parceria entre Atlético e Adidas. A partir de 2026, o Galo terá seus uniformes produzidos pela Nike. O contrato assinado pelas partes é de quatro anos. E segundo apurado, os números serão melhores do que os proporcionados pela empresa alemã.

Nova camisa do Atlético-MG (Foto: Divulgação)

Próximo jogo do Galo

O Atlético vai enfrentar o Corinthians neste sábado, mas ainda com a camisa preta e branca. A bola rola às 21h (horário de Brasília), no Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O confronto, válido pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Premiere e SporTV.

Confira as informações do jogo entre Atlético-MG x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Corinthians

Série A - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 24 de maio de 2025, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere e SporTV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)