Vojvoda comenta vaias ao Fortaleza e fala em possíveis reforços

Vivendo uma temporada instável, o Fortaleza foi eliminado da Copa do Brasil na última quarta-feira (21), ao perder para o Retrô nos pênaltis. A partida da terceira fase foi realizada na Arena Castelão. Juan Pablo Vojvoda, técnico da equipe, citou as vaias da torcida e falou sobre possíveis contratações na próxima janela.

— Sair vaiado do campo, na Libertadores ou hoje, é porque o resultado não está dando certo. O torcedor quer resultados, não há outra. Você quer resultados e eu quero resultados. Trabalho para conseguir toda semana, todos os dias, mas não está dando certo. Quando não está dando certo, lá fora pensam que está tudo ruim. Mas tenho que ter a capacidade para analisar - disse o argentino.

— Muitas vezes fizemos coisas para merecer um resultado melhor e não conseguimos. Hoje não fizemos um bom 1º tempo, no 2º tempo acho que tivemos mais finalizações. Finalizações claras, duas ou três. Perdemos uma partida nos pênaltis. Mas esta eliminação começou em Recife. O futebol castiga quando um time, nessas eliminatórias, não enfrenta as partidas com a máxima potência - relatou Vojvoda.

Partida entre Fortaleza e Retrô, na Arena Castelão, pela Copa do Brasil de 2025 (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Ao falar de reforços, Vojvoda afirmou que o clube está trabalhando no tema. A próxima janela de transferências será aberta em junho.

— Na janela sempre há contratações. Vamos analisar bem essa janela. Já estão trabalhando, as pessoas do clube, na próxima janela - comentou o treinador.

Competições restantes para o Fortaleza de Vojvoda

Depois do vice-campeonato no Estadual e da eliminação para o Retrô na Copa do Brasil, o Fortaleza tem outras três competições nesta temporada. No Brasileirão, o clube soma dez pontos e está em 14º lugar.

Na Copa do Nordeste, o Leão ficou em quarto lugar no grupo A e conseguiu vaga para a fase de mata-mata. Pela Libertadores, o time definirá seu destino na última rodada, tendo chances de se classificar às oitavas e também de ir para a Sul-Americana - não há como terminar na última posição da chave.

Agenda do Fortaleza

Após a eliminação, o Fortaleza volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe recebe o Cruzeiro no domingo (25), na Arena Castelão, a partir das 20h30 (de Brasília).