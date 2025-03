Hulk destaca orgulho em vestir a camisa do Atlético-MG

O atacante Hulk, em depoimento ao site “The Players’Tribune”, especializado em publicar histórias de jogadores profissionais, falou sobre sua passagem pelo Atlético-MG e do orgulho em vestir a camisa do Galo, que, nesta terça-feira (25), completa 117 anos de existência.

- O primeiro ano, 2021, foi incrível. Ganhamos Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mas, no Galo, a minha alegria nunca dependeu de título. Sei que eles são importantes, claro, e eu acordo todo dia querendo levantar um troféu e correr com ele para torcida. Só que o Atlético me oferece muito mais do que isso – contou o atacante.

Hulk também deixou uma mensagem positiva, com base na sua vitoriosa carreira:

- Um dia eu percebi que pisar no campo do Mineirão vestindo a nossa camisa alvinegra, ouvindo a Massa cantando sem parar, vendo o meu pai fantasiado de Hulk pulando igual um guri na arquibancada, aquilo era mágico, pois me transportava para um estado de felicidade que eu só conheci de menino lá na minha terra. Era parecido com puxar a carroça de maçãs com Denilson, ou voltar pra casa de roupa ensanguentada e cabeça erguida depois de carregar osso de boi. Ou só sentar na calçada do bairro e tomar um refresco de caju. Se aquele menino que trabalhava pesado numa feira do interior da Paraíba chegou até aqui, você também pode realizar todos os seus sonhos. Nunca deixe de acreditar. Acreditar, sempre! – afirmou Hulk.

Hulk diz que vai sentir saudades de sua passagem pelo Atlético-MG

Hulk foi artilheiro do Campeonato Mineiro pelo quarto ano seguido (Foto: Pedro Souza/Atlético)

O atacante contou que, para sempre, vai se lembrar dos bons momentos vividos com a camisa do Atlético-MG:

- Acredito que ainda tenho muito chão pela frente, muitas coisas para conquistar em BH. E quando eu já estiver aposentado do futebol, sentado ao redor dos meus pais e dos meus filhos, tomando um vinho com minha esposa e assistindo a um jogo do Atlético pela TV, vou sentir saudades e me lembrar de todas as alegrias que este clube me deu – disse.

Hulk ainda se recupera de contusão na coxa direita e é dúvida para a estreia no Campeonato Brasileiro, sábado (29), contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 18h30.