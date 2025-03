Atlético-MG: zagueiro Vitor Hugo revela drama vivido no Bahia

O zagueiro Vítor Hugo, o décimo reforço do Atlético-MG para a temporada, foi apresentado oficialmente pelo clube nesta terça-feira (25), na Arena MRV. Emprestado pelo Bahia até o final da temporada, o jogador já vinha treinando na Cidade do Galo desde o início do mês e está à disposição do técnico Cuca para a estreia no Brasileiro, contra o Grêmio, sábado (29), na Arena do Grêmio, às 18h30.

Indicado por Cuca, Vitor Hugo voltou a falar da oportunidade de trabalhar novamente com o treinador com quem foi campeão brasileiro no Palmeiras em 2016:

- Estou aqui tem 15 dias. E já tinha tido contato com o Cuca. O professor falou para a gente que era a última semana de trabalho sem essa maratona de jogos. É bom aprimorar a parte física, e a parte tática, relembrando como é o jeito que ele gosta de trabalhar. Espero estar pronto para ajudar dentro de campo quando ele achar necessário – afirmou o zagueiro de 33 anos.

Vitor Hugo contou também o drama pessoal que viveu quando chegou ao Bahia e que atrapalhou seu rendimento no tricolor baiano:

- Minha mãe estava acometida de câncer, ficou muito debilitada e teve que ser internada. Eu pedi ao meu estafe para voltar ao Brasil, para ficar mais próximo dela. O Bahia chegou com um projeto muito bom, mas, quando eu cheguei, ela faleceu. Acabei perdendo a minha mãe no dia 5 de abril de 2023. Foi um baque para minha vida. Para mim, ela era uma referência, uma guerreira, a perda mexeu muito comigo. Em 2023, eu ainda joguei muitos jogos pelo Bahia, tentei resgatar o futebol, mas eu confesso que a cabeça não estava no foco certo – revelou.

Vitor Hugo falou do impacto que a morte da mãe causou no seu desempenho (Reprodução X/Atlético-MG)

Vitor Hugo foi apresentado no dia de aniversário de 117 anos do Atlético-MG

O zagueiro comentou também o fato de ter sido apresentado justamente no dia em que o Atlético-MG completa 117 anos:

- É uma honra muito grande ser apresentado nesse grande clube no dia do seu aniversário, nesses 117 anos de muitas glórias. Espero que vocês fiquem muito felizes com o meu trabalho aqui no clube. Estou muito feliz de vestir esse manto, espero que Deus me abençoe para eu representar, com muita raça e entrega dentro de campo, as cores dessa camisa, que tem muito peso no futebol nacional e mundial – afirmou o zagueiro.