imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Com novo técnico, Flamengo chega à oitava final consecutiva com treinadores diferentes

Rubro-Negro encara o Fluminense no próximo domingo

Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/03/2026
08:30
Filipe Luís após Flamengo x Lanús (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
O Flamengo se classificou para a final do Campeonato Carioca após bater o Madureira por 11 a 0 (placar agregado). No domingo (8), em jogo único, o Rubro-Negro encara o Fluminense no Maracanã. Essa será a oitava participação seguida do time na decisão do estadual. Mas, o que chama a atenção é a rotatividade na beira do campo. Em oito finais, essa é a oitava com técnicos diferentes.

Com a demissão de Filipe Luís, o Flamengo foi ao mercado e acertou a contratação de Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro. O técnico português terá, logo em sua estreia, o clássico na decisão.

Oito técnicos diferentes em oito finais do Flamengo

Desde 2019, o Flamengo não conseguiu disputar duas decisões seguidas de Campeonato Carioca com o mesmo treinador. Além dos nomes que estiveram na beira do campo nas finais, outros profissionais como Domènec Torrent, Renato Gaúcho, Dorival Júnior e Jorge Sampaoli também passaram pelo Rubro-Negro.

Confira os treinadores que estiveram com o Flamengo nas últimas finais do Carioca

  • 2019: Abel Braga 🏆
  • 2020: Jorge Jesus 🏆
  • 2021: Rogério Ceni 🏆
  • 2022: Paulo Sousa ❌
  • 2023: Vitor Pereira ❌
  • 2024: Tite 🏆
  • 2025: Filipe Luís 🏆
  • 2026: Leonardo Jardim
Filipe Luís, do Flamengo, com a medalha do Carioca (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Leonardo Jardim terá tempo para treinar a equipe antes da final

Leonardo Jardim chegou ao Rio na noite desta terça-feira para assinar com o Flamengo até o fim de 2027. O treinador terá quatro dias livres para treinamentos com os novos jogadores.

