Com novo técnico, Flamengo chega à oitava final consecutiva com treinadores diferentes

O Flamengo se classificou para a final do Campeonato Carioca após bater o Madureira por 11 a 0 (placar agregado). No domingo (8), em jogo único, o Rubro-Negro encara o Fluminense no Maracanã. Essa será a oitava participação seguida do time na decisão do estadual. Mas, o que chama a atenção é a rotatividade na beira do campo. Em oito finais, essa é a oitava com técnicos diferentes.

continua após a publicidade

Com a demissão de Filipe Luís, o Flamengo foi ao mercado e acertou a contratação de Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro. O técnico português terá, logo em sua estreia, o clássico na decisão.

Oito técnicos diferentes em oito finais do Flamengo

Desde 2019, o Flamengo não conseguiu disputar duas decisões seguidas de Campeonato Carioca com o mesmo treinador. Além dos nomes que estiveram na beira do campo nas finais, outros profissionais como Domènec Torrent, Renato Gaúcho, Dorival Júnior e Jorge Sampaoli também passaram pelo Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Confira os treinadores que estiveram com o Flamengo nas últimas finais do Carioca

2019: Abel Braga 🏆

2020: Jorge Jesus 🏆

2021: Rogério Ceni 🏆

2022: Paulo Sousa ❌

2023: Vitor Pereira ❌

2024: Tite 🏆

2025: Filipe Luís 🏆

2026: Leonardo Jardim

Filipe Luís, do Flamengo, com a medalha do Carioca (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Leonardo Jardim terá tempo para treinar a equipe antes da final

Leonardo Jardim chegou ao Rio na noite desta terça-feira para assinar com o Flamengo até o fim de 2027. O treinador terá quatro dias livres para treinamentos com os novos jogadores.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.