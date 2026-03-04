Com novo técnico, Flamengo chega à oitava final consecutiva com treinadores diferentes
Rubro-Negro encara o Fluminense no próximo domingo
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo se classificou para a final do Campeonato Carioca após bater o Madureira por 11 a 0 (placar agregado). No domingo (8), em jogo único, o Rubro-Negro encara o Fluminense no Maracanã. Essa será a oitava participação seguida do time na decisão do estadual. Mas, o que chama a atenção é a rotatividade na beira do campo. Em oito finais, essa é a oitava com técnicos diferentes.
Mudança da Ferj impacta venda de ingressos para Fluminense x Flamengo na final do Carioca
Futebol Nacional
Filipe Luís vai ao Ninho do Urubu se despedir de jogadores e funcionários do Flamengo
Flamengo
Após saída de Filipe Luís, Rodrigo Caio pede demissão do Flamengo
Flamengo
Com a demissão de Filipe Luís, o Flamengo foi ao mercado e acertou a contratação de Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro. O técnico português terá, logo em sua estreia, o clássico na decisão.
Oito técnicos diferentes em oito finais do Flamengo
Desde 2019, o Flamengo não conseguiu disputar duas decisões seguidas de Campeonato Carioca com o mesmo treinador. Além dos nomes que estiveram na beira do campo nas finais, outros profissionais como Domènec Torrent, Renato Gaúcho, Dorival Júnior e Jorge Sampaoli também passaram pelo Rubro-Negro.
Confira os treinadores que estiveram com o Flamengo nas últimas finais do Carioca
- 2019: Abel Braga 🏆
- 2020: Jorge Jesus 🏆
- 2021: Rogério Ceni 🏆
- 2022: Paulo Sousa ❌
- 2023: Vitor Pereira ❌
- 2024: Tite 🏆
- 2025: Filipe Luís 🏆
- 2026: Leonardo Jardim
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Leonardo Jardim terá tempo para treinar a equipe antes da final
Leonardo Jardim chegou ao Rio na noite desta terça-feira para assinar com o Flamengo até o fim de 2027. O treinador terá quatro dias livres para treinamentos com os novos jogadores.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias