Atacante Pablo projeta estreia pelo Operário na Copa do Brasil

Reforço para a temporada 2026, o atacante Pablo vive a expectativa de fazer seu primeiro jogo pelo Operário nesta quarta-feira (4). Aos 33 anos e com 12 edições de Copa do Brasil no currículo, o jogador pode ser uma das novidades diante do Betim em confronto eliminatório, fora de casa, pela segunda fase da competição. O duelo será disputado em jogo único, na Arena Urbsan, às 19h30.

Desde que foi apresentado oficialmente, no dia 19 de fevereiro, Pablo vem treinando normalmente com o elenco e realizando um trabalho específico de condicionamento físico para estar à disposição da comissão técnica.

- A expectativa é a melhor possível. Treinei intensamente desde que cheguei e conversei bastante com o professor Luizinho para me adaptar ao modelo de jogo. Ainda não sei se vou jogar, mas tenho trabalhado para estar bem tanto física quanto tecnicamente para ajudar a equipe da melhor maneira - declarou o jogador, que soma 11 gols em 45 partidas ao longo de suas participações na Copa do Brasil.

Nascido em Cambé (PR) e ídolo do Athletico Paranaense, Pablo está de volta ao futebol paranaense após ser artilheiro do Sport Club do Recife em 2025. Experiente no torneio nacional, ele ressaltou o caráter eliminatório da competição e a necessidade de atenção durante toda a partida.

- Jogaremos fora de casa e temos que ter atenção redobrada. A Copa do Brasil é um campeonato traiçoeiro, que dá chances iguais para todas as equipes buscarem a classificação, principalmente por ser em jogo único. Precisamos manter o foco durante todo o jogo e aproveitar as chances criadas para voltar com a classificação - analisou.

Apesar da ansiedade natural pela possível estreia, o atleta fez questão de destacar a força do elenco alvinegro, finalista do Campeonato Paranaense. No último sábado (28), o Fantasma empatou sem gols com o Londrina no primeiro jogo da decisão.

- Como eu disse na minha chegada, eu vim para somar. O Operário tem um elenco muito qualificado, tanto que chegou com mérito à final do Paranaense. Claro que existe a ansiedade para estrear, mas o mais importante é a equipe fazer um grande jogo e conquistar a classificação para a próxima fase - finalizou.

