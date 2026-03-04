São Paulo ganha reforços importantes para sequência da temporada

O São Paulo contará com retornos importantes para a sequência da temporada. O Tricolor terá uma semana livre de treinamentos e volta a campo apenas na próxima quinta-feira, dia 12, contra a Chapecoense.

André Silva é um dos nomes nesse cenário. O atacante voltou a ser relacionado diante do Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista, e atuou por alguns minutos. Integrado aos treinos nos últimos dias, deve ter o ritmo intensificado pela comissão de Hernán Crespo, com a perspectiva de se firmar como mais uma opção para o setor ofensivo.

Lucca segue situação semelhante. Ausente nas últimas partidas por dores na região posterior da coxa, permanece em tratamento e pode voltar a ser relacionado nos próximos compromissos.

Ryan Francisco também deve apresentar evolução no período. Após sofrer lesão no ligamento cruzado e passar por cirurgia no ano passado, iniciou a fase de transição física e será reintegrado gradualmente ao elenco.

André Silva pode voltar a ganhar minutos e recuperar ritmo de jogo(Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Moreira volta ao São Paulo

O São Paulo pode receber mais um reforço "caseiro" para a lateral-direita. O lateral-direito João Moreira está de volta ao São Paulo, após um período de empréstimo ao Porto, de Portugal, desde o início de 2025. Os clubes rescindiram o vínculo contratual com o jovem de 21 anos, que está no CT do Tricolor há algumas semanas tratando uma lesão muscular.

O atleta está sendo observado pela comissão de Hernán Crespo e pode ser testado. Para a posição, o time conta com Lucas Ramon, Cédric Soares e Maik. Porém, vale destacar que Cédric tem perdido espaço e só foi relacionado em um jogo dos últimos cinco disputados pelo Tricolor.

