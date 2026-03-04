⁠Lyanco é liberado pelo DM e volta a treinar com o Atlético-MG: Vai jogar o clássico?

O Atlético informou, na noite desta terça-feira (3), que o zagueiro Lyanco foi liberado pelo Departamento Médico e voltou a treinar normalmente com o restante do elenco. Com isso, o defensor passa a ser opção para o técnico Eduardo Domínguez no clássico contra o Cruzeiro, válido pela final do Campeonato Mineiro. A partida está marcada para o próximo domingo (8), às 18h, no Mineirão.

O Atlético informou, na noite desta terça-feira (3), que o zagueiro Lyanco foi liberado pelo Departamento Médico e voltou a treinar normalmente com o restante do elenco. Com isso, o defensor passa a ser opção para o técnico Eduardo Domínguez no clássico contra o Cruzeiro, válido pela final do Campeonato Mineiro. A partida está marcada para o próximo domingo (8), às 18h, no Mineirão.

Lyanco se recuperava de uma grave lesão no tendão de Aquiles, sofrida em outubro de 2025, durante a partida contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador passou por procedimento cirúrgico e, desde então, vinha realizando fisioterapia e trabalhos de preparação física na Cidade do Galo, até ser liberado para ficar à disposição da comissão técnica.

Existe a expectativa que Lyanco possa ser relacionado para o clássico. As outras opções do Galo para a defesa são Junior Alonso, Ruan, Vitor Hugo, Iván Román e Vitão.

Lyanco pelo Atlético

Lyanco foi contratado em julho de 2024, junto ao Southampton, da Inglaterra. O zagueiro chegou ao Atlético com status de "xerife", para assumir a titularidade e liderar o sistema defensivo da equipe.

Assim que conquistou a vaga entre os titulares, não saiu mais do time. Tornou-se peça incontestável na defesa atleticana e rapidamente se firmou como o defensor mais sólido da equipe, chegando inclusive a usar a braçadeira de capitão antes de sofrer a lesão.

Com a camisa do Galo, Lyanco disputou 66 partidas e marcou quatro gols. Em agosto de 2025, renovou seu contrato com o clube mineiro até 2029.