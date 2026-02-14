Marcelo revela 'castigo' de Diniz para Martinelli no Fluminense: 'O time inteiro'

Martinelli alcançou a marca de 300 partidas pelo Fluminense na partida contra o Márica, pelo Campeonato Carioca. Caminhando a passos largos para se tornar um dos grandes ídolos da história do clube, o volante foi homenageado em vídeo pela FluTV. Marcelo, ex-jogador do Tricolor, participou da homenagem e revelou um bastidor de treino com Fernando Diniz que, segundo ele, simboliza a personalidade do camisa 8.

— Você é um moleque educado, tímido, mas todo mundo sabe o tamanho que você tem — disse Marcelo, antes de contar o episódio:

— Eu lembro que tinha aquelas jogadas que o Diniz fazia pra um jogador sair driblando lá atrás, não era pra driblar todo mundo como você fazia, era pra driblar um ou dois e dar um passe. E aí eu lembro que na primeira bola você foi driblar e você perdeu. O Diniz falou, "não, volta, volta". Na segunda você perdeu de novo. Na terceira ele falou: "Martinelli, eu quero que você drible o time inteiro", E literalmente foi assim, você driblou o time inteiro. Ali você demonstrou a força que você tem, a qualidade que você tem, e a força mental que você tem. O Diniz pediu pra você fazer uma coisa e você fez, e fez literalmente.

Aos 24 anos, Martinelli consolida trajetória consistente no elenco principal. Em seu sexto ano como profissional, tornou-se uma das referências do grupo e peça central na equipe comandada por Luis Zubeldía.

O volante é o Moleque de Xerém com mais partidas pela equipe profissional do Tricolor de forma isolada. Martinelli tem 16 gols marcados e foi peça importante nas conquistas da Libertadores em 2023, da Recopa de 2024 e do bicampeonato Carioca em 2022 e 2023.

O que vem por aí para o Fluminense?

Com a vitória sobre o Botafogo, o Fluminense vai a sete pontos e fica na segunda posição do campeonato, junto com Bahia. O Tricolor volta a campo na segunda-feira (16), para enfrentar o Bangu, às 18h (de Brasília), pela quartas de final do Campeonato Carioca.

