Torcida do Fluminense manda recado a Arias após proposta do Palmeiras

Fluminense e Palmeiras podem entrar em uma disputa intensa pela contratação de Jhon Arias, meia-atacante do Wolverhampton, da Inglaterra. O Verdão enviou uma proposta de 155 milhões de reais pelo jogador. Nas redes sociais, muitos tricolores mandaram um recado ao colombiano depois da investida do Alviverde.

Nos bastidores, a proposta do Palmeiras movimentou o Fluminense, que estuda entrar na disputa pela contratação do jogador. O Tricolor Carioca tem prioridade em uma possível compra do colombiano, que fez história no clube das Laranjeiras.

Nas redes sociais, o recado da torcida do Fluminense depois do interesse do Palmeiras foi claro: os tricolores querem Arias de volta para "casa". Os próximos dias prometem ser decisivos na corrida por um dos melhores jogadores da América do Sul nos últimos anos. Veja os comentários abaixo:

Palmeiras fez oferta pelo ex-meia do Fluminense (Foto:Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Veja recados da torcida tricolor sobre Arias

Fluminense avalia atravessar negociação do Palmeiras por Arias

O Fluminense, ex-clube de Arias, tem uma cláusula de preferência de compra em contrato com o Wolves e avalia atravessar a negociação do Palmeiras pelo colombiano. O Alviverde já formalizou uma proposta de 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões) ao clube inglês.

A conversa sobre o retorno de Arias ao Fluminense acontece com frequência. O Tricolor tem, no contrato do Arias, uma cláusula de preferência de compra. Caso algum outro time faça uma proposta pelo colombiano, o Flu tem que ser notificado, o que aconteceu nos últimos dias com a proposta do Palmeiras. O planejamento do Fluminense é exercer essa preferência. Não há uma garantia de que o Tricolor vai conseguir atravessar o negócio financeiramente, mas existe um preparo para que isso aconteça.

