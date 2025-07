O atacante Jhon Arias se despediu oficialmente do Fluminense na manhã deste sábado (19). Em entrevista coletiva no CT do clube, o colombiano exaltou o clube e destacou a importância do tricolor em sua carreira. Aos 27 anos, está deixando o futebol brasileiro para jogar no Wolverhampton, da Inglaterra.

Ao abrir a entrevista coletiva, que aconteceu no CT do Fluminense, Arias aproveitou para agradecer o período que vestiu a camisa do clube e definiu o tricolor como o clube que mudou sua carreira.

- Não é fácil estar aqui na última coletiva aqui neste clube que me deu tanto na vida. Queria deixar um agradecimento para o clube que mudou a minha vida, que é minha casa do Brasil. Quero aproveitar para gradecer a todos os caras da diretoria pelo trato comigo desde o começo - iniciou.

Arias também aproveitou para citar diversos treinadores que passaram pelo Fluminense ao longo das últimas temporadas que atuou pela equipe. Mano Menezes, Renato Gaúcho, Fernando Diniz, com quem foi campeão da Libertadores, e até o interino fixo do time, Marcão, foram lembrados durante a palavra do jogador.

- Gostaria de agradecer a Marcão, que foi o primeiro treinador que tive aqui na minha passagem, ao Abel Braga, que é uma referência para todos, ao Fernando Diniz, que dispensa comentários sobre ele e nosso relacionamento... a Mano, que me abraçou em um momento difícil e enfrentou com nós o ano de 2024. E o Renato, que tive o privilégio de trabalho, mesmo que por pouco tempo, mas um cara fenomenal, muito acima da média, e que merece muito respeito da minha parte e desejo o maior sucesso possível. Sou muito grato a todos eles -.

O colombiano destacou que a passagem pelo Fluminense o fez sentir um amor verdadeiro pela equipe e que durante as quatro temporadas que esteve no elenco, não poupou esforços para representar a torcida e os companheiros dentro de campo.

- Todos os dias que vinha para o campo e para o treino, fui muito feliz. Me entreguei sempre no meu 100%, nunca poupei nenhum esforço, suor e qualquer sacrifício por essa camisa, porque é uma camisa que amo e sou grato, representa muito para mim e para a minha família. É a camisa que nos permitiu ser feliz e sentir, pela primeira vez, esse sentimento de amar o clube - completou

Promessa de retorno

Arias não exitou em dizer espontaneamente que, um dia, voltará a jogar pelo Fluminense. O atacante destacou que, apesar de estar realizando um sonho de jogar na Premier League, projeta uma volta ao clube para completar a trajetória construída inicialmente nestes quatro anos.

- Não posso deixar de agradecer o torcedor que me abraçou, que sempre esteve ao meu lado, que me fez sentir amado, querido e que deixa minha família orgulhosa e feliz. E tudo o que vocês fizeram por mim não tem preço. E posso falar abertamente aqui: algum dia vou voltar ao Fluminense, e no dia que eu voltar ao Brasil volto para cá. E posso falar abertamente. Uma grande lição que minha família deixou é que tenho que ser leal ao que sinto, não existe dinheiro no mundo que compre sua essência. Saio daqui com a mesma felicidade e tranquilidade de quando chegou, com um sentimento de dever cumprido que fiz uma linda trajetória no clube.

Jhon Arias se despede do Fluminense após a partida contra o Cruzeiro (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Como foi o negócio da venda de Arias

Jhon Arias se tornou a segunda maior venda da história do Fluminense. O clube acertou sua saída para o futebol inglês por 22 milhões de euros fixos (R$ 142,5 milhões), mas os valores podem alcançar 25 milhões de euros (R$ 161,9 milhões) por conta dos bônus no contrato.

Apesar de Jhon Arias significar a 2ª maior venda da história do Fluminense, o Tricolor não ficará com o valor cheio da transferência. O clube carioca ficará com 11 milhões de euros (R$ 71,2 milhões) fixos, enquanto o Patriotas, da Colômbia, assegura seis milhões de euros (R$ 38,8 milhões).

Os outros cinco milhões de euros referentes a bônus serão transferidos somente ao Fluminense, que pode acumular até 16 milhões de euros (R$ 103,6 milhões) caso Arias atinja metas estipuladas em contrato.