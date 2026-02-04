Jornal espanhol reage a fala de José Boto sobre Vini Jr: 'Apelando'

Nos últimos dias, após fechar a contratação de Lucas Paquetá, o Flamengo voltou a sonhar com Vini Jr, que é empresariado pelas mesmas pessoas que o novo reforço do Rubro Negro. Depois de uma fala de José Boto, diretor do clube carioca, o jornal "As", da Espanha, fez uma reportagem e disse que o time estaria "apelando para o lado emocional" do atleta.

Confira o que disse o Diretor Esportivo do Flamengo:

- O estafe do Lucas Paquetá está aqui. Depois vamos conversar sobre o Vini Jr. O contrato está acabando, não vamos precisar pagar nada ao Real Madrid - declarou José Boto.

Agora, veja o que foi publicado pela reportagem do veículo espanhol:

"O clube está apelando para o coração de Vini Jr. enquanto seu contrato com o Real Madrid se aproxima do fim."

"O Flamengo acaba de renovar o contrato de Lucas Paquetá, um dos muitos craques revelados pelas categorias de base do clube carioca, mas almeja mais. Nas últimas horas, o sonho de contratar Vinicius Júnior está mais vivo do que nunca . O clube sabe que qualquer negociação só acontecerá com a vontade do jogador, mas está de portas abertas para que ele brilhe novamente no Maracanã."

Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)

Além disso, o jornal também contextualizou a fase que Vini Jr vive como jogador do clube merengue:

"Vinicius deixou o Flamengo em 2017 e, após nove anos, está vivendo um dos momentos mais difíceis de sua carreira — e olha que já passou por vários. Ele foi vaiado pela torcida do Santiago Bernabéu e sofria com um longo jejum de gols na La Liga , que finalmente quebrou no domingo. O Flamengo sabe que lhe daria todo o carinho que ele merece e que ele seria um verdadeiro ídolo em seu retorno."