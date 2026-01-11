Fluminense não chega a acordo com Savarino, que fica no Botafogo

Savarino não chegou a um acordo com o Fluminense e, a princípio, seguirá no Botafogo. Os dois clubes do Rio de Janeiro mantiveram conversas pela transferência do jogador por quase uma semana, mas sem um desfecho positivo. As informações são do site "ge" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

A negociação envolvia uma compensação financeira do Tricolor, mais a chegada do volante Wallace Davi ao Glorioso. A segunda operação envolvendo a troca de rival do jovem meio-campista também foi paralisada.

Savarino tinha proposta de quatro anos de contrato e valorização salarial. Seu vínculo com o Botafogo vai até o fim de 2028. O camisa 10 chegou ao Glorioso no início de 2024 após passagem pelo Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e foi um dos destaques nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores. Até o momento, são 103 jogos com 20 gols e 19 assistências em duas temporadas pelo Alvinegro.

O venezuelano é um dos jogadores mais cobiçados do futebol brasileiro no início da janela de transferências. Savarino recebeu sondagens de outros clubes da Série A, mas deixar o Rio de Janeiro é um problema devido à adaptação da família.

