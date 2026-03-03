Jogadores do Flamengo se pronunciam sobre saída de Filipe Luís

Diversos jogadores do Flamengo se manifestaram nas redes sociais após a demissão do técnico Filipe Luís, anunciada pela diretoria na madrugada desta terça-feira (3). Líderes do elenco rubro-negro como Arrascaeta, Jorginho, Léo Pereira, Léo Ortiz e Bruno Henrique publicaram mensagens de despedida ao treinador. A decisão foi tomada pelo presidente Bap após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira na semifinal do Campeonato Carioca.

A saída do treinador surpreendeu o elenco rubro-negro, que apoiava sua permanência. De acordo com a jornalista Monica Alves, do "Coluna do Fla", Filipe Luís contava com o respaldo de cerca de 90% dos jogadores, e nos bastidores já se admite a possibilidade de desgaste interno em razão da forma como o processo foi conduzido.

O técnico Filipe Luís recebeu a notícia da sua demissão ao término da coletiva de imprensa contra o Madureira. Ele foi comunicado pela diretoria por meio de José Boto, diretor de futebol do clube carioca. A reportagem do Lance! apurou que, anteriormente, não existia qualquer comunicado ou possibilidade prévia do desligamento.

Veja as mensagens dos jogadores do Flamengo após demissão de Filipe Luís

Arrascaeta

— Em um mundo onde tudo passa rápido e nada é para sempre, a lealdade, o respeito e a amizade verdadeira valem ouro. E você é isso. A vida me ensinou que os valores não se negociam, e você é exemplo disso: humildade, compromisso e coração. Você sempre será um dos nossos, Fili.

Bruno Henrique

— Obrigado por cada ensinamento, por cada correção, por cada palavra dita. Desde de quando chegaram, vocês foram fundamentais para os nossos sucessos de conquistas. Levo comigo tudo o que aprendi e o respeito por cada um de vocês. Que os caminhos continuem sendo brilhantes de muitas vitórias e conquistas! Estarei sempre na torcida! Gratidão por tudo!

Léo Pereira

— Muito mais que um ídolo do Flamengo como jogador e treinador, um exemplo de pessoa e profissional, gratidão por todos os momentos, aprendemos muito com você e toda a sua comissão. Foi um ciclo de muitas alegrias e conquistas, foi um privilégio ter vocês como comissão. Obrigado.

Léo Ortiz

— Que honra e privilégio ter sido seu jogador. Não só em todas as taças que levantamos juntos, mas sim por todos os dias de treino, entrega, aprendizados, evolução. Obrigado por me permitir aprender a maneira que você enxerga futebol e principalmente por nos mostrar no dia a dia como amar incondicionalmente o Flamengo.

Jorginho

— Obrigado por tudo! Foi um privilégio trabalhar com você. Aprender com você e compartilhar momentos que ficarão marcados na história. Muita sorte na sua jornada. Estarei na torcida pelo seu sucesso sempre.

Erick Pulgar

— Há pessoas que passam por nossas vidas deixando uma marca inesquecível. Filipe Luís e sua comissão são uma delas. Trabalho, respeito, humildade, lealdade. Valores de vida que deixaram em todos nós. Amigos, espero que tenham toda a sorte do mundo no que vier pela frente no futuro de vocês. Amo vocês, ídolos.

Varela

— Ídolo em todos os sentidos, muito profissional e dedicado ao trabalho. Você sempre será uma referência e sempre será Flamengo. Te amamos, Filipinho.

Emerson Royal

— Muito obrigado por tudo, por cada detalhe que sabemos internamente! Tudo que fez pelo meu desenvolvimento e pelo carinho que você tem por mim… Mais uma vez, obrigado por tudo.

Evertton Araújo

— Passando para agradecer por todos os ensinamentos, conversas e aprendizados. Foi uma honra estar com você durante esse período. Obrigado por dividir seu conhecimento e por ter me feito crescer tanto em campo e fora dele. Desejo tudo de melhor na sequência. O Flamengo será sempre sua casa. Sucesso na caminhada.

