Abel aposta na base para aumentar números e invencibilidade do Palmeiras como mandante

Não é novidade que o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, aproveita o início de temporada, principalmente o Campeonato Paulista, para fazer testes na equipe e colocar em campo os garotos das categorias de base para serem avaliados entre os profissionais. E os dois primeiros jogos do Verdão em 2026 provaram isso.

Um dos jogadores que vêm ganhando oportunidades neste ano é o meio-campista Larson, de 20 anos, e que pode, inclusive, ganhar mais chances após a lesão no ombro esquerdo de Andreas Pereira, que deixará o camisa 8 fora de combate por cerca de um mês.

Larson é um dos 35 jogadores formados na base do Verdão que foram lançados no time profissional desde a chegada do técnico Abel Ferreira. O meio-campista Allan, aliás, é quem mais vem se destacando desde 2025, com bons jogos, gols decisivos - como na vitória por 1 a 0 sobre o Santos neste Paulistão - e que desperta o interesse de clubes do exterior.

– Estou contente com os jogadores que fomos buscar no sub-20, como o Luís, tem muito potencial. Não é de hoje e desde o Sporting, trabalho excelente do Castanheira junto com a base e é um prazer poder formar jogadores no futebol. Fico contente, porque não e fácil estar em uma equipe como o Palmeiras e poder apostar em jovens - disse Abel.

A aposta nos jovens também deve fazer com que o Palmeiras ganhe mais opções ao longo da temporada, até pelo fato de a diretoria deixar claro que serão poucas contratações nesta janela de transferências em razão do alto investimento do ano passado (R$ 700 milhões).

– Na Europa eles são comprados, emprestados pra dar rendimento. Então o treinador tem que criar, botá-los para jogar. Fruto desse trabalho temos conseguido um equilíbrio muito grande nas contas do clube, muito contente com o desempenho e personalidade deles e também com desempenho dos jogadores mais experientes – finalizou o português.

As duas vitórias em dois jogos - uma como visitante e outra como mandante - também contribuíram para fazer o time dividir a liderança da tabela do Estadual com o RB Bragantino, com seis pontos cada. Agora, o próximo desafio será novamente em casa, na Arena Barueri, no sábado (17), quando o Verdão vai receber o Mirassol, pela terceira rodada, e tentará aumentar sua invencibilidade atuando em seus domínios.

Até o momento, são 15 jogos de invencibilidade como mandante, sendo 11 vitórias e quatro empates desde agosto de 2025, a maior série desde o período entre outubro de 2023 e abril de 2024, quando registrou 16 partidas seguidas sem derrota.

O Verdão também não sofre gols há seis jogos como mandante (Cruzeiro, LDU-EQU, Santos, Vitória, Fluminense e Santos), melhor marca desde as seis partidas sem ser vazado entre outubro e novembro de 2023.

Jogadores da base que já foram utilizados por Abel Ferreira no Palmeiras

Desde a chegada do treinador no clube paulista, no final de 2020, os jogadores aproveitados pela comissão técnica foram: Larson, Garcia, Lucas Sena, Benedetti, Henri, Lucas Freitas, Michel, Naves, Vitor Reis, Ian, Vanderlan, Allan, Erick Belé, Fabinho, Figueiredo, Jhon Jhon, Kauan Santos,Luis Guilherme, Luis Pacheco, Pedro Bicalho, Pedro Lima, Yago Santos, Aníbal, Endrick, Estêvão, Fabrício, Giovani, Kevin, Luighi, Marcelinho, Newton, Pedro Acácio, Riquelme Fillipi, Thalys e Vitinho.