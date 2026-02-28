O Fluminense terá o retorno de Canobbio neste domingo (1/3), quando enfrenta o Vasco pelo jogo de volta da semifinal do Carioca. Suspenso no último compromisso, contra o Palmeiras, o jogador volta a estar à disposição de Zubeldía para o clássico decisivo.

No jogo passado,sem o uruguaio, o Flu perdeu por 2 a 1, a única derrota dos últimos nove jogos - que contou com oito vitórias e um empate. Com ele em campo, o Tricolor tem um aproveitamento de 76,4%, enquanto o desempenho cai para 50% na sua ausência.

Antes disso, a equipe carioca havia perdido pela última vez em 17 de janeiro, pela segunda rodada do Carioca, contra o Boavista. Na ocasião, Canobbio sequer foi relacionado, pois ainda estava realizando a pré-temporada, e o Flu foi a campo com um time alternativo.

➡️ Torcida do Fluminense esgota setor Sul para semifinal contra o Vasco

O atacante é um dos destaques do Fluminense de Zubeldía, mas não pelas razões comuns a alguém da posição. Por seu porte físico e disposição, o camisa 17 desempenha uma função tática fundamental para a equipe, com boa recomposição defensiva, explosão para pressionar a saída adversária e intensidade durante 90 minutos. Além disso, claro, contribui com gols e assistências. Em 2025, inclusive, teve os melhores números de sua carreira em participações para gol (18).

Quando Canobbio está em campo, o Fluminense não só tem mais chances de vencer, como marca mais gols, precisa de menos finalizações para balançar as redes e cria mais chances. Em 2026, dos nove jogos que disputou, venceu oito e empatou um. Veja abaixo os números do Sofascore sobre o atacante:

Fluminense com x sem Canobbio:

Jogos: 24 x 6 Aproveitamento: 76.4% x 50% Gols por jogo: 1.5 x 1.2 Finalizações para marcar: 8.4 x 10.7 Finalizações por jogo: 13.0 x 12.5 Grandes chances por jogo: 3.0 x 1.5

