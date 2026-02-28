Botafogo terá time alternativo e surpresas contra o Boavista pela Taça Rio; veja escalação
Glorioso abriu 2 a 0 no placar agregado; Bangu aguarda adversário na final
O Botafogo está escalado para o duelo deste sábado (28), com o Boavista, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, válido pela volta da semifinal da Taça Rio do Campeonato Carioca. Assim como no jogo de ida, o Glorioso irá a campo com equipe alternativa, mas com surpresas no ataque.
➡️ Botafogo negocia contratação do lateral-esquerdo Johan Mojica
De olho no compromisso de terça-feira (3/3) pela terceira fase preliminar da Libertadores, no Equador, contra o Barcelona, o técnico Martín Anselmi optou por, novamente, modificar o 11 inicial e poupar os destaques.
Em relação ao primeiro jogo com o Boavista, vencido por 2 a 0, três mudançãs: Jhoan Hernández, que desceu para o sub-20, deu lugar a Gabriel Abdias. Na frente, Joaquín Correa e Arthur Cabral, carecendo de ritmo de jogo, herdam as vagas de Lucas Villalba e Natha.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Raul, Kadu, Ythallo, Justino e Gabriel Abdias; Arthur Novaes, Edenilson e Caio Valle; Artur, Joaquín Correa e Arthur Cabral.
Do outro lado, o Boavista, do técnico Gilson Kleina, vai a campo com: Lucas Maticoli, Igor França, Bruno Jesus, André Rodrigues e Titto; Ryan Couto, Fernando Santana, Isael e Cesinha; Lucas Silva e Berê.
Aguarda na final da Taça Rio o Bangu, que eliminou o Volta Redonda fora de casa na ultima sexta-feira (27). O Botafogo pode perder por um gol de diferença que, ainda assim, avançará de fase. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão será nas cobranças de pênaltis.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X NACIONAL POTOSÍ
LIBERTADORES - SEGUNDA FASE (VOLTA)
📆 Data e horário: domingo, 28 de fevereiro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes
🚩 Assistentes: Wallace Muller Barros e Marcelo Araújo Ossimo
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Raul, Kadu, Ythallo, Justino e Gabriel Abdias; Arthur Novaes, Edenilson e Caio Valle; Artur, Joaquín Correa e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
BOAVISTA: Lucas Maticoli, Igor França, Bruno Jesus, André Rodrigues e Titto; Ryan Couto, Fernando Santana, Isael e Cesinha; Lucas Silva e Berê. Técnico: Gilson Kleina.
