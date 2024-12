Thiago Silva abre o jogo sobre aposentadoria e futuro no Fluminense

Thiago Silva esteve presente no jogo de despedida de Paulinho, realizado neste sábado (21), no estádio do Canindé, em São Paulo. O zagueiro do Fluminense se emocionou ao falar da despedida do ex-colega de Seleção Brasileira e foi sincero ao falar sobre a sua aposentadoria.

— Passa na cabeça, porque a gente está bem no 'finalzinho', mas o importante é que eu estou aproveitando cada momento, por mais que a dificuldade do ano passado esteja sendo bem complicado para mim, minha família está longe, mas passa na minha cabeça esse final de carreira. Vou tirar o exemplo da despedida do Paulinho e depois eu penso na minha — disse o jogador.

O zagueiro de 40 anos coleciona passagens em grandes times da Europa como Milan, da Itália, Paris Saint-Germain, da França, e Chelsea, da Inglaterra. Thiago Silva retornou ao Fluminense nesta temporada, mas sofreu com a má fase da equipe no Brasileirão.

Mesmo com a presença do zagueiro, o Tricolor sofreu no Campeonato Brasileiro. O Fluminense terminou a competição na 13ª posição, com vaga na Sul-Americana, mas só conseguiu se livrar matematicamente do rebaixamento na última rodada, após vencer o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, em São Paulo.

- A reta final do Fluminense foi complicada. Graças a Deus no final deu tudo certo, isso é o mais importante, agora nós temos que planejar bem o ano seguinte para que nós não façamos os mesmos erros e tenha um bom ano.

Zagueiro retornou ao Tricolor nesta temporada (Foto:Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Fluminense em 2025

Na próxima temporada, o Tricolor Carioca vai disputar o Super Mundial, que será realizado na metade 2025, nos EUA. Na primeira fase, o Fluminense terá como adversários o Borussia Dortmund, da Alemanha, o Ulsan, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, do África do Sul.

— A gente tem que focar no que temos que fazer no nosso país, sem esquecer desse grande campeonato, que é o Super Mundial, eu disputei um, mas era diferente, esse é super, isso mostra que é uma situação maior, com grandes clubes, os melhores do mundo e estamos lá, nós fixemos por merecer, temos que nos preparar da melhor maneira possível — planejou o jogador.