Melhores momentos: Fluminense é derrotado pelo Mirassol com gol nos últimos minutos

Em partida atrasada da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Mirassol venceu o Fluminense por 2 a 1 nesta quarta-feira (8), no Estádio Municipal de Mirassol. Guilherme Marques e Negueba marcaram os gols do time paulista, enquanto Martinelli descontou para o Tricolor carioca.

O jogo começou equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque. O Fluminense teve boas oportunidades principalmente com a velocidade de Keno pela esquerda e Canobbio pela direita. Aos 31 minutos, Lucho Acosta chegou a balançar as redes após jogada que começou com Canobbio e passou por Keno, mas o VAR anulou o gol por falta do uruguaio em Danielzinho na origem do lance.

A resposta do Mirassol veio rapidamente. Aos 36 minutos, após erro de passe de Samuel Xavier no meio, Alesson puxou contra-ataque e cruzou para Guilherme Marques, que acertou um belo voleio para abrir o placar.

O Fluminense voltou melhor no segundo tempo e empatou aos 10 minutos com uma jogada ensaiada. Após escanteio cobrado por Renê, Acosta cruzou na segunda trave, Freytes escorou de cabeça, e Martinelli finalizou com categoria.

O duelo seguiu equilibrado e com muitas faltas — foram 22 no total, além de 7 cartões distribuídos. Mas foi o Mirassol quem aproveitou a chance decisiva. Aos 37 minutos, após erro de Freytes na saída de bola, Carlos Eduardo acreditou na jogada, cruzou antes da bola sair pela linha de fundo, e Negueba apareceu para empurrar para o gol e garantir a vitória.

Com o resultado, o Mirassol entra no G-4. Já o Fluminense segue em situação segue na sétima colocação com 38 pontos.

John Kennedy em Mirassol x Fluminense (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X FLUMINENSE

13ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de setembro, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

🟨 Cartões: Guilherme Marques (MIR) - 23'; Walter (MIR) - 23'; Martinelli (FLU) - 27; Freytes (FLU) - 41; Canobbio (FLU) 69';Neto Moura (MIR) - 89'; Sanri Moreno (FLU) - 89'

⚽ Gols: Guilherme Marques (MIR) - 36'; Martinelli (FLU) - 56' e Negueba (MIR) - 83'

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Guilherme Marques (Negueba), Alesson (Carlos Eduardo) e Christian (Renato Marques).

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lucho Acosta (Lima); Keno (Soteldo), Canobbio (Santi Moreno) e John Kennedy (Cano).