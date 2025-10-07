Mirassol x Fluminense: veja o valor de mercado das equipes

Uma partida atrasada da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro vai opor, nesta quarta-feira, Mirassol e Fluminense. Equipes que, na tabela, estão separadas por uma posição, um jogo e cinco pontos. Todas vantagens da equipe paulista, que está na sexta posição mesmo com o elenco de menor valor de mercado da competição. Em relação ao Tricolor, a diferença é superior a quatro vezes.

Exatamente 4,17 vezes menos vale o grupo de jogadores do Mirassol, na comparação com os do Fluminense. O que torna a façanha da equipe amarela ainda maior: está com 43 pontos, na zona de classificação para a Copa Libertadores, enquanto o visitante desta quarta está fora. Um elenco está avaliado em € 22,53 milhões, enquanto o outro vale € 94,1 milhões.

Individualmente

O jogador com maior valor de mercado da equipe mandante é Felipe Jonathan. De acordo com o site especializado Transfermarkt, o lateral-esquerdo vale € 2,2 milhões. A diferença é tão grande que, se estivesse no Flu, ele seria apenas o 16º jogador mais valorizado.

O segundo jogador mais bem avaliado do Mirassol é o volante Yago Felipe - que, inclusive, já passou pelo rival desta quarta entre 2020 e o início de 2023. O meio-campista vale € 2 milhões. Fora estes dois, todos os outros jogadores valem, no máximo, € 1,3 milhão.

No Fluminense, o maior destaque é o volante Martinelli, avaliado em € 14 milhões. Hércules vem em seguida, com 10 milhões de valor de mercado. Acosta, John Kennedy e Riquelme valem, cada um, € 6 milhões. O elenco do Flu é o de nono maior valor no Campeonato Brasileiro. O do Mirassol, como já dito, é o de menor avaliação dentre as 20 equipes. Muito porque alguns dos destaques são veteranos. Reinaldo, por exemplo, tem 36 anos.

