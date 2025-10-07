Sesc Flamengo atropela Tijuca e enfrentará o Fluminense no Carioca de Vôlei

Em noite de domínio absoluto, o Sesc RJ Flamengo confirmou seu favoritismo e carimbou o passaporte para mais uma final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino. A equipe rubro-negra venceu o Tijuca Tênis Clube por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/23 e 25/23, em partida disputada nesta terça-feira (7).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Flamengo vai enfrentar o Fluminense na final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino (Foto: Reprodução / Instagram)

O confronto, válido pela fase classificatória do torneio, viu um Sesc RJ Flamengo imponente desde o início. Com um saque agressivo, que rendeu 4 aces contra apenas 1 do Tijuca, o time da Gávea conseguiu quebrar a recepção adversária e construir vantagens confortáveis no placar.

Apesar da luta do Tijuca, que buscou a reação em diversos momentos, a maior experiência e o volume de jogo do Sesc RJ Flamengo prevaleceram. O técnico Bernardinho aproveitou a partida para rodar o elenco, mantendo o alto nível de desempenho em quadra.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Sesc RJ Flamengo assegura sua vaga na grande decisão do estadual, onde terá pela frente o seu arquirrival, o Fluminense.

Curiosamente, antes da disputa pelo título, os dois finalistas se encontrarão na próxima quinta-feira para cumprir tabela na última rodada da fase classificatória. O confronto servirá como uma prévia da final, mas não altera em nada a situação das equipes, já que ambas estão garantidas na decisão.

O clássico que valerá o troféu promete mais um capítulo emocionante na história do voleibol carioca.

Ex-Seleção Brasileira de Vôlei masculino anuncia aposentadoria

Nesta terça-feira (7), Gustavo Bonatto, o "Gustavão", anunciou sua aposentadoria do vôlei, após mais de 25 anos de carreira, por meio de uma publicação nas redes sociais. O central tem 39 anos de idade e foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira adulta em 2014, no comando do técnico Bernardinho.

continua após a publicidade

O último clube de Gustavão no Brasil foi o Joinville, de Santa Catarina. Além disso, teve passagens pelo Minas Tênis Clube, Sesc RJ, Sesi-SP, Campinas, Unisul e UCS, de Caxias do Sul (RS), cidade onde nasceu. No exterior, o atleta de 2,15 cm teve passagens por times da Argentina, da Bélgica e da Grécia.